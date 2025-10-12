Gaza: una paz cargada de incógnitas y riesgos

Casi 70.000 muertos civiles después, con miles de niños masacrados y el territorio sepultado por millones de toneladas de escombros, la paz empieza a abrirse paso en la castigada Gaza. El acuerdo implementado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ya una realidad y el mundo lo celebra como un logro trascendental que puede sentar las bases de un giro en el conflicto siempre vivo de Oriente Próximo. Es lógico que se haya desatado el optimismo, aunque el acuerdo deja todavía abiertas muchas incógnitas. La principal de ellas es el porqué de ese compromiso entre Trump y Benjamin Netanyahu que, tras no pocas dudas iniciales, ha sido respaldado por Irán y sus lacayos de Hamas. Nadie ha explicado todavía las razones que han trasmutado al inquilino de la Casa Blanca para que dejara de ser un animador de las políticas genocidas del régimen israelí y se convirtiera en un mediador eficacísimo. Como queda por saber las motivaciones últimas del ataque de Israel a Qatar que está en el origen del brusco cambio de guion que se ha producido. Pero entre las incógnitas que se plantean ahora quizás la más trascedente sea si Hamas va a poder seguir siendo un actor político en Gaza o esta guerra, que ha perdido claramente, supone su final. Más relevante, desde el punto de vista geoestratégico, es si los países árabes más influenciables por Washington van a retomar el acercamiento con Israel surgidos de los Acuerdos de Abraham de 2020 e Irán va a quedar definitivamente aislado. Son muchos los enigmas y los riesgos, pero por encima de unos y otros están las certezas de que las bombas han dejado de caer sobre Gaza, que los rehenes van a ser liberados y que las tropas israelíes han replegado sus posiciones. Todo ello es un logro importante que hace que el mundo, a pesar de la incertidumbre global, sea hoy un lugar más seguro.