En una situación tan complicada como la que atraviesan las relaciones internacionales y las amenazas que se ciernen sobre la estabilidad de Europa, la reunión que hoy van a mantener en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno y el del principal partido de la oposición está más que justificada. Sobre la mesa se pondrá la posibilidad de presencia militar española en una fuerza de paz para Ucrania, la presencia de observadores militares en Groenlandia, además de dar un repaso a la actuación de España en la crisis internacional. Lo que no tiene justificación es que esta reunión haya tardado tanto en acordarse y que se produzca diez meses después del último encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en aquella ocasión para hablar de Ucrania. La entrevista de este lunes, independientemente del resultado que arroje, es una isla de normalidad institucional en medio de un mar de crispación, enfrentamiento político y bloqueo de cualquier diálogo entre la fuerza que sustenta al Gobierno y la única capaz de presentarse ante los ciudadanos como alternativa para asumir las riendas del país. Si en una situación de estabilidad la política exterior y la de defensa deben ser cuestiones de Estado no sometidas a los vaivenes de la política y a las estrategias electorales, es mucho más exigible en una coyuntura tan complicada como la actual. Como en España las urgencias políticas del presidente están siempre en primer plano, la reunión con Núñez Feijóo se enmarca como arranque de una ronda con los diferentes partidos parlamentarios del que solo está excluido Vox, lo que representa una anomalía democrática dado que esa formación es la tercera en apoyo electoral de los españoles. Aunque no cabe esperar mucho del encuentro de hoy en la Moncloa, el mero hecho de que se celebre es ya positivo. Si supone el inicio de una colaboración sobre la estrategia de España ante la crisis mundial, serán los españoles, y de rebote el conjunto de los europeos, los que salgan ganando.