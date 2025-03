Trump, Putin y Netanyahu juegan a los dados

Ni Benjamin Netanyahu va a renunciar a sus planes de aniquilación total sobre Gaza para favorecer los visionarios negocios inmobiliarios de Donald Trump ni Vladimir Putin le va a poner una alfombra para garantizar un alto el fuego permanente en Ucrania y que Estados Unidos se quede con los minerales estratégicos que ambiciona. Durante la campaña electoral en Estados Unidos, el lenguaraz candidato del Partido Republicano presumía de que él acabaría en un par de días con estos conflictos. Ni en dos días ni en dos meses. Una vez en la Casa Blanca el presidente se ha topado con la realidad y ha comprobado que las cosas no son tan fáciles. Sobre todo, si tiene enfrente a otros que no son muchos mejores que él en el plano del respeto a los valores de la democracia y los derechos humanos, como es el caso del autócrata ruso y del extremista primer ministro de Israel. Los tres componen un grupo en el que los intereses particulares y el ansia de poder prima sobre cualquier otra consideración. Putin accederá a poner fin a la guerra de Ucrania cuando tenga garantizadas todas sus pretensiones en ese país y luz verde para sus planes expansionistas. Netanyahu redobla sus ataques a Gaza, cuando aún son varios los ciudadanos israelíes secuestrados, porque teme que la crisis política que vive Israel termine costándole el puesto. El sufrimiento que estas decisiones pueda suponer a la población civil o el elemento añadido de inestabilidad geoestratégica que puedan comportar son factores que no se ponderan. Las reglas de la política internacional han cambiado en los últimos meses y el populismo y el autoritarismo han entrado un terreno fértil para desarrollarse. El papel de gendarme del mundo libre que ejercía Estados Unidos ha pasado a la historia y desde el Despacho Oval se promocionan ahora siniestras partidas de dados en las que lo que está encima del tapete es la paz y la seguridad del mundo.