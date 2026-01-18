Hay que pararlo

El orden internacional construido en la posguerra se ha roto con la irrupción de Donald Trump. En lo económico hemos pasado del librecambio a un intervencionismo comercial con la imposición de elevados aranceles y acuerdos bilaterales. En lo político, de un mundo regido por acuerdos, reglas e instituciones internacionales a otro en el que impera la ley del más fuerte, y en el que las democracias se debilitan en favor de autocracias. Y en la vida social, de un mundo en el que el conocimiento científico y la razón primaban en la interpretación de la realidad y regían los comportamientos humanos, a otro en el que las emociones, el egoísmo y los impulsos determinan los comportamientos de los poderosos.

Donald Trump no tiene más límite que lo que su moral le permita, y esta, que es escasa, egoísta, voluble y poco formada, determina su comportamiento en el mundo, lo que nos retrotrae a las monarquías absolutas y al imperialismo más desvergonzado de siglos pasados. Ha tenido la habilidad de gestionar en su beneficio el poder económico, político y militar de EEUU aprovechando las debilidades de todos a los que se ha enfrentado. En el interior a una oposición política sin alternativas que contempla impávida el sectarismo, la violación de las normas y la represión a sectores, personas e instituciones.

Su intervención internacional se inició con las subidas arancelarias y fortaleciendo el brazo armado de Netanyahu en su masacre de Gaza con el obsceno proyecto de la Riviera como símbolo de la reordenación de Oriente Medio. Sin embargo, no ha podido con los autócratas Putin ni Xi Jinping. Con Putin ha encontrado afinidad, y no ha conseguido la más mínima concesión, mientras que ha toreado a Ucrania. Y en Xi Jinping ha encontrado la fortaleza de la segunda potencia del mundo, con políticas a largo plazo, desarrollo tecnológico, capacidad competitiva y el dominio de las tierras raras.

En América Latina ha irrumpido con la actualización de la Doctrina Monroe, cuya actuación más relevante ha sido la intervención en Venezuela justificada inicialmente por la lucha contra el narcotráfico, aunque el interés por el petróleo se ha desvelado como el principal objetivo. También México, Colombia y Cuba están amenazadas de posibles intervenciones, mientras que ha cultivado la relación con otros líderes autoritarios.

La relación con Europa ha sido desde la primera visita de Vance de crítica y menosprecio, y los líderes europeos comenzaron compartiendo el vasallaje ante Trump en las reuniones de Escocia y en el Despacho Oval tratando de limitar el impacto negativo de los aranceles y participar en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania.

Si bien puede ser comprensible la prudencia o tibieza inicial de los autoridades europeas para evitar un enfrentamiento abierto con el aliado norteamericano por las consecuencias directas en la economía, la experiencia de las últimas semanas pone de manifiesto que la dinámica imperialista de Trump está desatada, y que su equipo la cultiva con entusiasmo por los réditos económicos, y porque la imagen de rey absoluto del mundo puede ser la baza alternativa a las oscuras perspectivas electorales de noviembre.

Por ello, aunque entrañe ciertos riesgos, hay que hacerle frente a quien se comporta como nuestro enemigo. Europa tiene debilidades conocidas, pero es una potencia económica, demográfica, cultural y con experiencia de acuerdos internacionales, por lo que puede conformar un frente común con países afectados por las extorsiones de Donald Trump. En concreto, el intento de anexión de Groenlandia puede ser la ocasión para que los europeos se enfrenten con decisión a sus ambiciones. Esta parece ser la intención de los países europeos que han enviado dotaciones militares a la isla, aunque hasta este momento sean casi simbólicas. Bueno sería que se fortaleciesen, y que el Gobierno español, que se ha mostrado más beligerante que otros europeos con las políticas de Trump, se sumase también a la defensa de Groenlandia con su presencia militar.