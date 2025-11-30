La paradoja de las vacantes de empleo

Alos economistas nos preguntan con frecuencia las razones por la que es tan difícil encontrar trabajadores cuando mantenemos elevadas tasas de paro en Andalucía. Y muchos empresarios manifiestan las dificultades para sustituir empleados, iniciar un nuevo negocio, ampliar la actividad de la empresa o recoger las cosechas. Las interpretaciones populares de este fenómeno se suelen despachar con consideraciones algo simplistas y culpabilizadoras de las instituciones públicas responsables o de comportamientos personales censurables, por lo que merece abordar su complejidad.

El fenómeno de las vacantes de empleo no es nuevo, pero se ha acentuado después de la pandemia de Covid y se ha generalizado en la mayor parte de los países desarrollados. En Andalucía se ha pasado de unas 7.000 vacantes en 2015 a 23.808 en el segundo trimestre de este año. Un aumento considerable, pero en términos relativos no lo es tanto, pues la Tasa de Vacantes de Empleo (TVE), que mide la proporción de puestos vacantes en relación con el total de puestos de trabajo ocupados y vacantes, se elevaba al 0,66% del total de los puestos de trabajo según el INE, aunque la estimación de puestos vacantes puede ser menos exhaustiva que los ocupados de la EPA. España tiene la misma tasa que Andalucía, alejadas ambas de la media de la Eurozona con una TVE del 2,2%, y más aún de Países Bajo, Bélgica y Austria, economías con escasez de mano de obra.

Las causas explicativas del aumento de las vacantes de empleo son múltiples, y pueden agruparse como sigue:

1) Los desajustes entre oferta y demanda de las cualificaciones es la causa más significativa. Estos desajustes son mayoritariamente de carácter tecnológico, ya que la digitalización, la transición verde y otros cambios tecnológicos requieren especialistas que el sistema educativo no puede improvisar. También existe una demanda estructural insatisfecha de profesionales con formación profesional, consecuencia del déficit de formación intermedia en Andalucía frente a una elevada participación de andaluces con formación básica y, en menor medida, superior.

2) Factores demográficos. Fundamentalmente el creciente envejecimiento, lo que provoca la necesidad de sustitución por una población joven decreciente, y que también demanda más atención sanitaria, para la que la oferta de profesionales es insuficiente. Además, el encarecimiento de la vivienda, especialmente en las áreas más pobladas, frena la movilidad de los trabajadores.

3) Condiciones laborales en algunas actividades (construcción, hostelería, agricultura, sanidad) poco atractivas, tanto por los salarios, como por los horarios, esfuerzo, riesgo, conciliación familiar o perspectiva de carrera profesional, lo que ha llevado a la búsqueda de trabajo en otras profesiones o la emigración.

4) Cambios sociales. La pandemia provocó en algunos sectores de la población una cierta minusvaloración del trabajo frente al disfrute de la vida, lo que, soportado por la amplia red de protección social pública y la acrecida protección familiar a los jóvenes, propició una mayor desafección al trabajo en algunos sectores sociales. Esta consideración, y posible causa colateral del aumento de las vacantes de empleo, es discutible y de difícil cuantificación, pero debe tenerse en cuenta.

En conclusión, las vacantes de empleo es un problema real, no de gran magnitud en Andalucía, pero si lo es para algunos empresarios, actividades concretas, ciertas localizaciones y en determinadas épocas del año, por lo que debe minimizarse, pues no es razonable ni eficiente que conviva con altas tasas de paro. Para ello, las medidas para su disminución se encuentran en la educación. En concreto, en un sistema de formación más flexible, que provea de especialidades formativas más acordes con los cambios tecnológicos y las necesidades sociales que con los intereses de los docentes. Y también revisar los incentivos negativos al trabajo de algunas políticas públicas.