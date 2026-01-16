Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre , de 1992, ingenuamente pensaba que la historia, como lucha de ideologías, había terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal. Menuda ingenuidad, pues ha llegado la batalla de los matones y la vuelta a las monarquías absolutas. Pero ¿quién iba a pensar que el siglo XXI depararía personajes como Trump, Putin y Xi Jinping? Estos líderes (y lo peor puede estar por venir) convierten al personaje-caricatura de Hitler de Chaplin de El gran dictador en un estadista democrático. Ninguno de estos locos se arma hasta los dientes para no usar ese poder.

La extracción de Maduro es un movimiento que anticipa el mundo que está por llegar. Vaya por delante que cualquier demócrata no puede sino alegrarse de que Maduro esté ahora preso en Nueva York. Maduro es responsable de crímenes, torturas, violaciones de derechos humanos, latrocinios generalizados (que dejan en pañales los realizados por sus predecesores) y, se dice pronto, del exilio de un cuarto de su población ¿Se imaginan que en España se hubiera visto obligado a emigrar el 25 % de su población? En Venezuela cerca de 8 millones de ciudadanos viven en el extranjero, siendo la diáspora venezolana uno de los mayores éxodos humanos del mundo, concentrándose en Colombia, Perú, Brasil, Ecuador y Chile. Se calcula que hay más de 800.000 venezolanos en Estados Unidos y unos 500.000 en España. Se ha superado el modelo cubano con 1.757.300 emigrantes forzados –como mi buen amigo Gustavo–, lo que supone un 15,72% de la población de Cuba. Ese alto porcentaje de la población ni vota (en Venezuela) ni se opone o protesta (en Cuba). Como la diáspora en el País Vasco ocasionada por ETA y la izquierda abertzale a su servicio.

Pero es difícil apoyar que se viole el derecho internacional de forma tan grosera. ¿Quién es Trump para decidir el destino de los recursos y riquezas naturales de Venezuela? ¿O que el producto de la venta del petróleo solo pueda ser utilizado comprando productos norteamericanos y determinar con quién puede tener relaciones comerciales Venezuela? ¿Quién es Trump para ejecutar con armamento militar a presuntos narcotraficantes? ¿Se puede usar armamento y ejército para combatir el crimen sin matar inocentes? A mí me parece que quien hace esto es más un matón de patio de colegio que un presidente de un Estado de derecho.

Las siguientes amenazas del trumpazo son la compraventa de Groenlandia o “por las malas” y el combate al narcotráfico en Colombia y México. El problema que tiene la admisión de la modificación unilateral de fronteras por la fuerza es su potencial expansivo para Putin y Xi Jinping, con implicaciones geopolíticas impredecibles en los países bálticos, Taiwán, islas de Mar de China en disputa (archipiélagos de las Islas Paracel e Islas Spratly ) o cualquier sitio donde existan recursos naturales estratégicos o argumentos peregrinos para una de reclamación territorial (“solo porque llegaran barcos hace doscientos años no pertenece a Dinamarca”). Del Mayflower nada que decir.

La historia ilustra cómo se comporta el Imperio. Los planes de guerra de Estados Unidos contra España no contemplaron solo el bloqueo de Cuba y Puerto Rico. Incluyeron también ataques contra las costas de España, Filipinas y contra las Canarias. Durante las negociaciones del Tratado de París, que dio por terminada la guerra de Cuba, existió la posibilidad de que España perdiese parte de las Canarias si se resistía a las condiciones impuestas. Práxedes Mateo Sagasta, primer ministro, defendió la capitulación porque las Baleares, las Canarias y la Península española estaban en peligro. O por las buenas, o por las malas.

El trumpazo es una marcha atrás que garantiza conflictos territoriales con la potencialidad de desencadenar un conflicto mundial cuando choquen dos superpotencias y no se trate solo de dar un paliza a la Dinamarca de 2026 o la España de 1898. Una cosa es extraer a un impresentable como Maduro y otra bien distinta hacerlo con Putin y Xi Jinping.