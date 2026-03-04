18 detenidos y 40 plantaciones de marihuana intervenidas en Marinaleda

Un total de 18 personas han sido detenidas por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación eléctrica en la operación 'Itálica 170/Greenborder' en Marinaleda, donde han sido desmanteladas 40 plantaciones de marihuana y decomisadas 5.000 plantas de esta sustancia.

Esta actuación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, según han informado en un comunicado, es fruto de la operación técnica y el análisis de un equipo de trabajo conjunto entre esos organismos en colaboración con la compañía que detectó la defraudación eléctrica.

Durante el despliegue, coordinado y autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Instancia de Estepa, se practicaron 17 entradas y registros y se constató la existencia de una infraestructura dedicada al cultivo intensivo de estupefacientes.

Fruto de la explotación del operativo se han desmantelado 40 plantaciones interiores con un cómputo total de 5.000 plantas de marihuana aprehendidas, en diferentes estados de floración, con un peso total de 480 kilos.

En los registros se intervino un arma larga de fuego del calibre 12 con munición real, un arma corta simulada y 15.000 euros en metálico, además de útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación, y se procedió a la retirada de las instalaciones eléctricas utilizadas para el cultivo de manera fraudulenta en las viviendas.

La intervención se ha saldado con la puesta a disposición de la autoridad judicial competente de 18 personas detenidas, 14 hombres y 4 mujeres, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, delitos de tenencia ilícita de armas y de defraudación eléctrica.

La labor de los técnicos de la compañía eléctrica fue "crucial" para el desmantelamiento de las conexiones ilegales por el grave riesgo de incendio.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales a partir del análisis de la información obtenida durante el dispositivo