Los 31 municipios más pequeños de Sevilla que buscan atraer nuevos habitantes

El Madroño es la localidad con menos habitantes de toda la provincia de Sevilla

La provincia de Sevilla cuenta con una población de 1.967.746 habitantes, según los últimos datos del Padrón de Habitantes a fecha de 1 de enero de 2024. Su población se reparte entre los 106 municipios que la conforman, en una extensión total de 14.044,87 km², lo que supone una densidad media de 140,11 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la provincia, el 70,75% de los municipios supera los 5.000 habitantes, mientras que el 29,25% no alcanza esa cifra y solo un 3,77% tiene menos de 1.000 residentes.

La mayoría de la población (82,04%) se concentra en municipios de más de 10.000 habitantes, siguiendo un modelo característico del Valle del Guadalquivir, donde grandes núcleos urbanos conviven con agrociudades y localidades intermedias que articulan el territorio y configuran una forma muy particular de ocupación.

La densidad poblacional de Sevilla es superior a la media andaluza y nacional, aunque existen importantes diferencias entre los municipios del área metropolitana —con valores muy altos— y los del interior rural, donde la densidad desciende notablemente. De hecho, más del 63% de los municipios sevillanos se sitúan por debajo de la media provincial.

En la provincia de Sevilla hay un total de 39 municipios (de un total de 106) que buscan ser repoblados. La Junta los recoge en una plataforma en la que, además de clasificarlos por número de habitantes (que van desde los 305 hasta los4.923), invita a la ciudadanía a "sumarse al reto demográfico". Con esta propuesta, anima a conocerlos más de cerca como opciones de destinos en los que vivir alejados del bullicio y de la proximidad de las grandes urbes.

Según la web Vive más Andalucía, en la actualidad, hay un pueblo con menos de 500 habitantes, siendo la localidad sevillana con menos vecinos El Madroño, con un total de 305. Le siguen San Nicolás del Puerto, con 599; El Garrobo, con 809; y Lora de Estepa, 981; que cuentan con una población de 500 y 1.000 habitantes.

Pueblos que tienen de 1.000 a 5.000 habitantes

El proyecto incluye también 27 localidades sevillanas que cuentan con una población comprendida entre 1.000 y 5.000 habitantes, como parte del plan de impulso al medio rural.

Entre ellas destacan Villanueva de San Juan (1.002), Coripe (1.198), Algámitas (1.246), Almadén de la Plata (1.336), El Ronquillo (1.440), El Castillo de las Guardas (1.514), Las Navas de la Concepción (1.521) o El Real de la Jara (1.528).

La lista continúa con municipios como Alanís (1.669), El Pedroso (2.075), El Palmar de Troya (2.306), Guadalcanal (2.523), Pruna (2.531), Marinaleda (2.570), Martín de la Jara (2.645) y La Puebla de los Infantes (2.917).

Otros núcleos de población incluidos son Badolatosa (3.076), Alcolea del Río (3.283), El Rubio (3.313), Gilena (3.668), Lantejuela (3.860), Los Corrales (3.968), La Roda de Andalucía (4.186), El Saucejo (4.222), Cazalla de la Sierra (4.646), El Coronil (4.691) y Aznalcázar, con 4.923 habitantes.

Una iniciativa para frenar la “Sevilla vaciada”

“¿Buscas Andalucía? ¿Conoces bien sus pueblos? ¿Te gustaría vivir en uno de ellos?” Con este lema, la Junta anima a quienes buscan un cambio de vida a explorar los rincones menos poblados de la comunidad.

El objetivo es garantizar el equilibrio territorial y la cohesión social, ante el riesgo de despoblación que afecta a muchas zonas rurales. “La mayor riqueza de un territorio son sus personas”, destaca el portal, que reúne toda la información sobre servicios, comunicaciones, conectividad, empleo, vivienda y calidad de vida de cada municipio.

Con esta propuesta, Andalucía refuerza su compromiso con el desarrollo rural y la repoblación de sus municipios más pequeños, ofreciendo oportunidades para vivir, trabajar o emprender lejos de las grandes urbes.