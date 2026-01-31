Más de 500 vecinos de Aznalcóllar se concentran para exigir una sanidad pública digna

Más de 500 vecinos y vecinas de Aznalcóllar se han concentrado este viernes a las puertas del centro de salud del municipio en una movilización convocada por el Ayuntamiento de Aznalcóllar y su alcalde Juan José Fernández Garrido para exigir una sanidad pública digna y de calidad. La concentración ha contado con el respaldo del equipo de gobierno municipal, así como de representantes sindicales y del comité de empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujos.

Esta respuesta y movilización se produce ante la grave situación sanitaria que sufre Aznalcóllar, marcada por la falta de médicos, las dificultades para conseguir citas, la sobrecarga asistencial y una atención claramente insuficiente. Una realidad que afecta especialmente a los municipios del medio rural, pero que en Aznalcóllar se ve agravada por su situación geográfica y por una población claramente envejecida.

Por todo ello, se reclama de manera firme el reconocimiento de Aznalcóllar como zona de difícil cobertura, una medida imprescindible para atraer profesionales sanitarios y garantizar una atención adecuada a las necesidades reales del municipio.

La movilización ha tenido un objetivo claro: exigir más médicos y más profesionales sanitarios, porque más atención sanitaria es más salud para el pueblo. Entre las principales reivindicaciones se encuentran una Atención Primaria digna, una atención hospitalaria adecuada, más especialidades, y menos demoras en consultas, pruebas diagnósticas y citas médicas, tanto en primaria como en el ámbito hospitalario.

Esta reclamación no parte únicamente del Ayuntamiento y de la ciudadanía, sino también de los propios profesionales sanitarios, que han alertado de la saturación y de la imposibilidad de seguir atendiendo dignamente a la población en las condiciones actuales.

En la concentración han participado, entre otros, Javier Ordóñez, presidente del comité de empresa del Hospital San Juan de Dios, junto a otros representantes del propio comité, y María José Wanceulen , secretaria general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Sevilla.

El acto ha sido cerrado por el alcalde, quien ha dejado claro que esta situación supone una línea roja que no se va a permitir cruzar. La situación vivida la pasada semana, con un solo médico para atender a cerca de 6.093 habitantes en un servicio de urgencias 24 horas, es absolutamente insostenible.

El alcalde ha agradecido la participación del pueblo de Aznalcóllar, tanto de quienes han podido asistir como de quienes no han podido hacerlo por motivos personales o laborales, y ha concluido con un mensaje claro y unitario:

El alcalde apostilla que "Aznalcóllar seguirá levantando la voz" y que "Aznalcóllar, antes y ahora, dice alto y claro que con nuestra salud no se juega, porque la salud es de todos".