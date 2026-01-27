El alcalde de Aznalcóllar eleva el tono e insta a los vecinos a presentar reclamaciones por la falta de médicos

Aznalcóllar vive en las últimas semanas una crisis profunda en su atención sanitaria. El consultorio Guillermo Gutiérrez Vidal, con una plantilla teórica de cuatro médicos, ha llegado a operar con un único facultativo que debe asumir consultas programadas, urgencias presenciales y avisos domiciliarios prioritarios. La denuncia la hizo pública el Sindicato Médico de Sevilla, alertando sobre la falta de sustituciones y refuerzos ante el evidente colapso asistencial.

Lejos de quedarse al margen, el alcalde Juan José Fernández Garrido decidió actuar personalmente. Durante los últimos días, se ha desplazado al propio consultorio para comprobar de primera mano la situación. Allí, según las imágenes difundidas, se ven largas colas a las puertas del centro desde primera hora de la mañana, con vecinos y vecinas esperando para ser atendidos. Estas imágenes y los testimonios recogidos han sido difundidos tanto por los medios oficiales del Ayuntamiento como por sus redes sociales municipales, con el objetivo de visibilizar el impacto de la falta de personal sanitario en la vida diaria de la población.

Fernández Garrido subraya que "la falta de profesionales no es responsabilidad del municipio, sino de la Junta de Andalucía", y asegura que su gestión ha llevado "años reclamando soluciones estables para cubrir las plazas de médicos de familia" en la localidad. "Esta lucha no es nueva, ni oportunista, ni personal", afirma. "Es el resultado de muchos años defendiendo nuestro centro de salud y denunciando la falta de médicos", sentencia.

El alcalde defiende la movilización ciudadana como instrumento fundamental. A través de los vídeos y comunicados públicos, insta a los vecinos a presentar reclamaciones y a "sumarse a la lucha por la sanidad pública, sin colores políticos, por tener los mismos derechos que cualquier sevillano o andaluz". En su mensaje enfatiza que la reivindicación es "colectiva, legítima y necesaria", y que "el Ayuntamiento seguirá comunicando la situación a todos los organismos responsables, sin dar marcha atrás".