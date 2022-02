El Ayuntamiento asegura que la plantilla de la Policía Local no asistió a una reunión para solucionar los servicios extraordinarios

La alcaldesa accidental de Lora del Río, María Díaz Cañete, ha contestado a la nota emitida ayer por el sindicato SPPME respecto a la plantilla de la Policía Local del municipio loreño, y a la polémica existente por la prestación de los servicios extraordinarios. “El pasado miércoles 9 de febrero, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, convocó una reunión con los representantes sindicales así como con toda la plantilla de la Policía Local para buscar una solución al tema de los servicios extraordinarios: no se presentó ningún agente ni representante sindical de los mismos”, ha asegurado Díaz Cañete.

“En este sentido, tenemos que indicar que desde hace unos meses la plantilla de la Policía Local se ha reforzado con 10 nuevos agentes, lo que era una reivindicación histórica de la propia plantilla y de sus representantes sindicales, 10 agentes que ya están totalmente incorporados a la plantilla; un esfuerzo que ha realizado este equipo de Gobierno municipal para mejorar y sobre todo reforzar dicha plantilla con más efectivos”, ha indicado Díaz Cañete.

Respecto al acuerdo que indican el SPPME firmado en marzo de 2019, la edil loreña, María Díaz Cañete, asegura que “este ‘acuerdo’ no ha seguido los trámites administrativos legalmente establecidos, sin contar con el asesoramiento jurídico ni económico de los técnicos municipales, y por supuesto en una fecha anterior a la incorporación de los nuevos 10 agentes a la plantilla de la Policía Local”.

“La lógica hace pensar que con la incorporación de 10 nuevos agentes a la plantilla municipal, se reducirían las horas extraordinarias que tendrían que realizar los agentes, puesto que era una petición que nos venían reclamando tanto los policías locales como sus representantes sindicales para poder disfrutar de una vida familiar normal; pero no ha sido así, se han incrementado tanto el número de efectivos que realizan horas extras, como el cómputo global de horas extras”, ha señalado María Díaz, que ha añadido que "no es verdad lo que indica el sindicato SPPME en su nota asegurando que no se están pagando las horas extras”.

En cuanto a la menor presencia de agentes de servicio en Lora del Río, la alcaldesa accidental, María Díaz Cañete, aseguró que “en las pasadas fiestas de las ‘candelas’ se ha podido apreciar una disminución en el número de agentes que deberían haber vigilado nuestras calles, y eso lógicamente lo ha podido ver toda la población loreña”. “Con todo ello, volveremos a seguir hablando y negociando tanto con los representantes sindicales como con la propia plantilla de la Policía Local, para solucionar de la manera más efectiva el problema de las horas extraordinarias de este servicio municipal”, ha concluido Díaz Cañete.