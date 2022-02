Policías locales de Lora del Río critican las "acusaciones injustas" del alcalde

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) denunció este viernes las "acusaciones injustas" del alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado (PP), que responsabiliza a los policías locales de la situación de falta de personal en muchos de los turnos de servicio, después de que el Ayuntamiento se negara a pagar horas extraordinarias.

"No demandamos hacer más horas extras, simplemente luchamos por un sueldo digno que implique no tener que doblar turno y hacer turnos de doce horas para ni siquiera llegar con ello a equipararnos a compañeros de otras localidades cercanas", dice el sindicato en un comunicado. "Y aún así, con desventaja, hemos seguido trabajando y esforzándonos por y para el pueblo loreño, porque no son ellos los que tienen que sufrir las consecuencias de una mala gestión municipal", añade la organización.

El Sppme recuerda al alcalde que, después de haber incorporado a diez agentes, "muchos de ellos van a dejar de prestar servicio en las próximas semanas para marcharse a otras localidades, en las que sí han visto reconocidos sus derechos". La plantilla real se compone de 24 policías. En breve se irán cuatro agentes. "Sólo hay que hacer una simple operación matemática para darse cuenta de que no hay mucha diferencia entre el resultado y los 19 agentes que, según el señor alcalde, había antes de la incorporación de los compañeros".

La central recuerda que el 29 de marzo de 2019, el concejal de Seguridad y el de Hacienda firmaron un acuerdo donde se reconocían unos derechos laborales dictados a nivel europeo y aplicados a muchas policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil. "Se aprobó la implantación de un cuadrante de servicio donde se incluían horas extraordinarias para garantizar un servicio digno para el pueblo de Lora del Río".

El Sppme apunta los momentos difíciles durante la pandemia, en los que el alcalde les agradecía públicamente "el enorme esfuerzo" que realizaban los policías locales. "Ahora que nos hemos acogido a nuestro derecho de no realizar más horas extraordinarias, por la decisión de no retribuirlas económicamente, nos insulta con palabras como 'han dejado tirado al pueblo de Lora' o 'han dejado el servicio vendido".

El sindicato cree que el alcalde "les insulta y les engaña", y exigió una disculpa y una rectificación pública. La organización ha solicitado oficialmente la convocatoria de una mesa de negociación.