Salud estudia ahora hacer test de cribado de coronavirus en Casariche

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dejado la puerta abierta este lunes a que en Casariche se lleven a cabo test de cribado de seroprevalencia del Covid-19 o, lo que es lo mismo, pruebas generalizadas bien a toda la población o a grupos determinados, para detectar la población con anticuerpos y a los asintomáticos y evitar que el virus siga propagándose.

Aguirre ha anunciado en Córdoba que así se está "estudiando", al ser preguntado por la preocupante evolución de los contagios en determinados municipios andaluces, entre ellos, éste de 5.452 habitantes de la Sierra Sur de Sevilla o el de Lucena, donde el consejero ha avanzado que se podría hacer lo mismo.

Es la única novedad en cuanto a posibles medidas concretas y excepcionales en Casariche, donde los contagios siguen disparados. En la actualización de este lunes recogida por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con datos de Salud, el número de positivos en coronavirus con pruebas PCR ha sido de 102 en los últimos 7 días, que son 445 si se suman los de las dos últimas semanas.

Ello implica una tasa de contagio de 2.657,6 casos por cada 100.000 habitantes, 21 veces superior a la media de la provincia, según ha subrayado el Ayuntamiento, que insiste en que la situación está lejos de estabilizarse, porque "muchísimos vecinos" siguen realizándose PCR con síntomas o por ser contactos estrechos de algún caso confirmado.

"Una vez más, exigimos a la Junta de Andalucía y en concreto, a la Delegación Territorial de Salud y Familias, que asuman su responsabilidad y atiendan las demandas que desde el Ayuntamiento venimos reclamando desde hace varios días con urgencia", insiste el gobierno local, que subraya que sus vecinos "necesitan una respuesta" por la salud de todos.

Sin embargo y hasta las palabras de este lunes del consejero, la Junta no ha considerado necesarias esas medidas extraordinarias. En la respuesta que se envió al Consistorio, el pasado viernes, se informó que no se contemplaba la restricción de la movilidad y nada se decía de la petición de suspensión temporal de las clases de colegios e institutos, cuando la "recomendación" municipal sigue siendo que las familias no lleven sus hijos a clase y se autoconfinen, en la medida que puedan hacerlo.

Consultadas por esa ausencia de medidas, fuentes de la Consejería han precisado que, aunque la situación epidemiológica puede ir cambiando y, en función de la misma, Salud Pública tomará decisiones, hasta el momento no se ha considerado que estuviera descontrolada en el municipio, sino que los rastreos estaban funcionando, sobre dos brotes principales de reuniones familiares y bodas, a raíz de los cuales se multiplicaron los contagios. Pero, según insisten, eso no implica que la situación y las medidas puedan cambiar.