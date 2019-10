La Diputación "ralentiza" sus oposiciones para esperar a la sentencia de la UE sobre interinos

La intensa movilización de los grupos de interinos de distintas administraciones, entre ellas la Diputación, para frenar de alguna forma las ofertas de empleo público que hay en marcha y que podrían dejarles en la calle, empieza a tener consecuencias.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha comprometido este miércoles a que no se celebrarán los exámenes de las ofertas de empleo pendientes hasta que la UE emita la sentencia sobre este problema de las administraciones públicas en España.

Ello afecta a más de 380 plazas que el organismo provincial tenía previsto ir sacando, con un plan de estabilización para el que se optó por el modelo de concurso-oposición por el turno libre. Esto es un examen abierto a personas ajenas a la casa, que generaría bolsas de empleo. El personal que ya ocupa esos puestos, en algunos casos desde hace décadas, tendría que aprobar para que su experiencia puntúe.

Fuentes del organismo han insistido en que no se trata de "dejar en suspenso" o de "frenar" ese plan. En todo caso, de "ralentizar" o "acompasar" el mismo para llevarlo a cabo ya sin el temor de lo que pueda pasar con la sentencia de la UE, que está prevista para enero o febrero y que debe determinar si, en caso de que pierdan el empleo, esos interinos tienen derecho a indemnización o si se les debe hacer fijos en algunos supuestos.

En cualquier caso, el objetivo es no dejar caducar esas ofertas públicas de consolidación y estabilización porque "conllevaría realizar una convocatoria de oposiciones libres". El tope sería el año 2021.

En un comunicado, Villalobos junto al diputado del área de Empleado Público, Juan Manuel Heredia, ha remarcado "el firme compromiso" de la Diputación "con sus trabajadores, a la hora de bajar la temporalidad de su plantilla y de la mano en todo el proceso de los sindicatos", que apoyaron de forma mayoritaria ese mismo plan de estabilización.

"Esa apuesta por la estabilización y consolidación de la plantilla, siempre dentro de los márgenes de la legalidad, nos debe conducir a bajar la temporalidad a un registro de en torno al 8%, cuando los estudios que manejan las centrales sindicales indican que esta tasa puede estar actualmente en torno al 25% o más, tras la reposición cero impuesta en 2011 por el gobierno central".

Según la documentación que manejan los interinos, esa tasa de temporalidad superaría el 53% de la plantilla tanto de laborales como de funcionarios. Un grupo de afectados está siendo asesorado por el mismo abogado, Javier Arauz, que ha llevado este problema ante el Tribunal de Justicia de la UE

La Diputación insiste en que está "acompasando" su proceso interno de empleo con "los tiempos que se están dando en otras instituciones, porque seguimos muy pendientes de la sentencia que la UE debe emitir sobre los interinos, que se espera para el primer trimestre de 2020", subraya Heredia.

En el comunicado en el que anuncia que, de momento, no se celebrarán esos exámenes, se asegura que en la mesa general de negociación ya se acordó, en mayo de 2019, "una suspensión temporal" para que los exámenes de las ofertas mencionadas no se celebraran hasta que no se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y siempre y cuando no caducasen las mismas".

No obstante, se había apuntado que algunos de esos exámenes podrían celebrarse antes de que acabe el año y no será así, finalmente.

También se acordó, insiste la corporación, no paralizar esas Ofertas Públicas de Consolidación y Estabilización, porque la caducidad conllevaría realizar una convocatoria de oposiciones libres y "ahí vamos a mantener nuestro compromiso con las centrales sindicales de la institución y, por ende, con los trabajadores", ha enfatizado el diputado provincial.

382 plazas en las distintas ofertas de empleo

La Diputación ya había publicado las bases para 193 puestos ocupados de forma interina el pasado mes de agosto y que faltan por salir las de otros 133 previstos en la Oferta de Empleo Público de 2018, el plan de consolidación de empleo en la Diputación más importante en décadas.

Antes de fin de año, la Diputación quiere sacar también la Oferta de Empleo de 2019, aprobado por la mayoría sindical, con 90 plazas, ofreciendo todas las que permite el Gobierno central tras aplicar la tasa de reposición en cada tipo de servicio.