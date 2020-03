La Fiscalía pide seis años para un hombre por abusar sexualmente de su hijo

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado seis años de cárcel para un vecino de Lora del Río al que acusa de abusar sexualmente de su hijo, hechos por los cuales la madre del menor pide quince años de prisión, aunque el procesado ha afirmado que "jamás en la vida" ha hecho lo que el niño asegura.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra J.L.R.M., para quien el Ministerio Público solicita seis años por un delito continuado de abusos sexuales con la agravante de parentesco, mientras que la acusación particular, que ejerce el abogado José Roldán Guisado, del bufete M&R, reclama diez años por ese delito y cinco por lesiones.

Los hechos presuntamente ocurrieron entre 2009, cuando el niño tenía 7 años, y 2012, tanto durante el matrimonio como después de la separación de los progenitores, fechada en 2011.

El acusado ha explicado al tribunal que veía a su hijo en fines de semana alternos, que dormían "separados" y que jugaban "a la Play, al fútbol, al ajedrez...", pero ha negado que practicase lo que el niño llamó "juegos secretos".

"Yo ya tenía una nueva pareja y ni siquiera quedaba con ella cuando estaba con mi niño, que tenía bastante con venirse a vivir a Sevilla con una persona extraña", ha proseguido, en alusión al siguiente marido de su exesposa.

El encausado ha reconocido que la relación con su ex fue a peor desde que ella le dijo que su otra hija en realidad no era suya.

"Mi hijo es muy reservado y lo pasó mal con el divorcio y cuando se encontró con que su hermana no era su hermana", ha dicho el padre, quien ha matizado que considera a su exmujer "una buena madre", a pesar de lo cual ha denunciado que lo amenazó.

"Me dijo que, igual que me había quitado a mi hija, también me quitaría al niño. Que a las malas era muy mala", ha señalado J.L.R.M., quien ha destacado que su hijo tenía "miedo a la madre" porque era "muy severa con los castigos".

La Sala también ha visionado la declaración preconstituida de la presunta víctima, quien en una entrevista con una psicóloga indicó que advertía a su padre que no le gustaba lo que le hacía "pero él seguía haciéndolo", así como que veían juntos películas con contenido erótico.

Además, en una visita a casa de sus tíos, su progenitor le instó a ir a "un rincón" a "tocar" a una de sus primas, y que le avisaba de que "tiraría todos los juguetes" si contaba algo a su madre.

La exesposa, que vio "cosas raras" en el comportamiento del padre hacia su hijo, ha recordado que el niño "se tocaba demasiado" desde que tenía 2 años y que "se frotaba" contra sus piernas o contra la pared, pero no lo llevó a un psiquiatra hasta ver un episodio de contenido sexual con su hermana pequeña.

El especialista le diagnosticó una "disarmonía evolutiva con rasgos psicóticos" y, más tarde, una psicóloga informó a la madre de que podía haber abusos sexuales.