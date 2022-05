Inversión de 400.000 euros para el sellado y regeneración medioambiental de la escombrera ilegal de Los Palacios

Las obras de sellado y restauración ambiental de la parcela en la que se ubicaba la conocida como escombrera El Palmar en Los Palacios y Villafranca avanzan a buen ritmo y ofrecen ya unos resultados muy alentadores. Se trata de un proyecto incluido en el Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla, y que junto a una partida de recursos municipales, contará con un presupuesto que alcanza los 400.000 euros de inversión.

El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, ha visitado los trabajos acompañado del delegado municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Manuel Triguero. El sellado y restauración de la escombrera El Palmar que desarrolla la empresa Construcciones Maygar SL permitirá recuperar el valor paisajístico y la restauración medio ambiental de unas catorce hectáreas ubicadas en el entorno del humedal Cerro de las Cigüeñas. Este proyecto está incluido en el Programa de sellado y restauración ambiental de vertederos ilegales, Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.

Para Valle, esta escombrera era una de las "grandes barbaridades medioambientales cometidas en el municipio, esto no debió nunca suceder. Allá por los años 2005 ó 2006 quienes estaban entonces el Gobierno municipal decidieron ir depositando aquí escombros del pueblo y de toda la comarca y este espacio se convirtió en un grandísimo vertedero ilegal de catorce hectáreas, destrozando una parcela maravillosa y dejando que los palaciegos y palaciegas nos avergonzásemos de la entrada a una zona protegida como es el humedal del Cerro de las Cigüeñas".

"Las personas a las que nos gusta pasear a menudo por el muro de contención y visitar el humedal cercano, durante años hemos estado observando como se desaprovechaba el potencial enorme de la zona, hoy que se trabaja tanto desde las administraciones públicas en potenciar la vida saludable y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, hemos sufrido algo que no puede volver a ocurrir".

400.000 euros para la regeneración medioambiental de 14 hectáreas

Por todo ello, para el Gobierno Municipal decidió llevar a cabo la regeneración medioambiental de estos terrenos de catorce hectáreas que colinda con uno de los humedales protegidos de nuestro entorno natural, el Cerro de las Cigüeñas. Tras ganar en concurrencia competitiva una subvención solicitada a través del Plan Contigo, y que junto a una aportación municipal supondrá una inversión de 400.000 euros destinados al sellado de la escombrera y la culminación de la restauración medioambiental.

El primer edil recordaba que "tras competir con otros proyectos de otras localidades conseguimos ganar una subvención para nuestro pueblo de 364.876 euros". El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, por su parte, aportará otros 38.000 euros para completar la restauración.

La Consejería de Medio Ambiente será la encargada de supervisar todas las labores en la mayor actuación de restauración medioambiental que se ha ejecutado hasta ahora en el municipio. El proyecto dio comienzo en cuanto los últimos días de lluvia lo han permitido.

El alcalde asegura que a la llegada de IP-IU al Gobierno Municipal se paralizó el vertido de residuos en el lugar y, posteriormente, se ha ido limpiando la zona, sobre todo cuando se arrojaban escombros en los laterales del camino, pero era necesario un proyecto de gran envergadura para cambiar la situación de manera radical. Y así desde hace días vienen trabajando sobre el terreno la maquinaria y los operarios para la retirada de residuos que culminará en el sellado y el cerramiento de la parcela. El alcalde palaciego mostraba su satisfacción ante el buen resultado de las labores que tendrán una duración de seis meses.

"Los trabajos empezaron con la retirada de escombros y materiales no inertes que se han trasladado a un vertedero autorizado, y ahora se procede al picado del residuo inerte, los restos que queden van a ser removidos manualmente, pero ya hemos visto como la tierra queda bastante fina, posteriormente se procederá al sellado con una capa de arena, nivelado, cerramiento de la parcela, limpieza de los pozos de canalización, siembra de especies autóctonas, para que el resultado sea una parcela regenerada medioambientalmente".

Poner en valor los espacios naturales protegidos que forman parte de nuestro entorno mas cercano y crear un espacio natural que pueda disfrutar la ciudadanía son algunos de los objetivos de este proyecto: "Vamos a ganar un espacio de catorce hectáreas que une nuestro pueblo con uno de nuestros humedales protegidos como es el Cerro de las Cigüeñas, ese fue nuestro compromiso con el pueblo de Los Palacios y Villafranca", detalla el alcalde, que añade: "Desde el Ayuntamiento estableceremos otras medidas complementarias para impedir que los desalmados de siempre puedan depositar escombros porque además existe un punto limpio donde se recogen de forma gratuita. Tenemos que aprender a convivir con nuestro entorno y a respetar el medio ambiente, disfrutar en definitiva de una vida saludable".

Valle también espera que este proyecto suponga un punto de inflexión a cierto tipo de prácticas y que pueda revertir situaciones que durante mucho tiempo han sido negativas para Los Palacios, "como alcalde no podía permitir que continuara el estado lamentable en la que se encontraba esta parcela porque estábamos ofreciendo como pueblo una imagen que no se correspondía con la de la inmensa mayoría de la población palaciega y con muchas personas que demuestran cada vez más esa preocupación con el medio ambiente. Pondremos fin a un episodio nefasto de nuestra historia reciente como pueblo y que no fue por desgracia el único pero ahora de una manera civilizada y ordenada revertimos estas situaciones que han sido negativas para nuestra localidad".