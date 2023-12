La Junta "elimina" las inversiones en Mairena del Alcor de los presupuestos 2024

El portavoz del grupo socialista en Mairena del Alcor, Pedro Madroñal, denunció en el pleno del ayuntamiento celebrado esta semana la desaparición de varias partidas comprometidas por la Junta de Andalucía con dicho Consistorio. Concretamente se ha referido a la partida relativa al expediente de la Pasarela Peatonal en la A-398 a la altura de Mairena del Alcor incluida en los presupuestos de la Junta para el año 2023, que no solo no se ha ejecutado tal y como estaba estipulado, sino que además ha "desaparecido de las inversiones previstas en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2024", según ha denunciado el PSOE en un comunicado.

En ese sentido, Madroñal ha mostrado su preocupación “ante la inacción del gobierno municipal y el incumplimiento de promesas hechas a los vecinos de Mairena del Alcor en año electoral. Porque ya no solo es que no cumplan, sino que ni siquiera defienden los intereses de nuestra localidad ante el gobierno de la Junta de Andalucía. No sabemos, exactamente, si es por no molestar a los mandos de su propio partido o si es por desidia, incapacidad o por alguna otra razón que desconocemos”.

El portavoz socialista ha preguntado “por qué el gobierno que preside Moreno Bonilla ha suprimido la inversión plurianual prevista para el Centro Antonio Mairena, con código de proyecto 202300007 e inversiones comprometidas hasta el año 2027”. Ya que tal y como ha puesto de relevancia, Madroñal lo más “surrealista y escandaloso del asunto no es que dichas inversiones hayan desaparecido de los presupuestos 2024, sino que desde el gobierno popular del Ayuntamiento de Mairena callen”. A lo que finalmente ha añadido que, “si ustedes no hacen su trabajo defendiendo a Mairena y los maireneros frente a la Junta de Andalucía, lo tendremos que hacer nosotros desde la oposición”.

Para el portavoz de los socialistas, el maltrato al que la Junta de Andalucía está sometiendo a Mairena del Alcor en los presupuestos 2024 "va mucho más allá de las supresiones anteriormente mencionada al extenderse a asuntos tan importantes como la sanidad, con el care y el centro de salud, y la educación con la instalación de caracolas en los institutos de dicha localidad".

“Resulta paradójico que el gobierno socialista de la Diputación de Sevilla y el gobierno central traten mucho mejor a nuestro municipio de lo que lo hace la Junta en la que gobiernan ustedes. De hecho escapa a cualquier lógica posible que, siendo Ricardo Sánchez delegado del gobierno de la Junta de Andalucía y habiendo sido alcalde de nuestra localidad, Moreno Bonilla abandone y olvide de este modo a nuestro pueblo. Posiblemente a sabiendas de que ustedes no van a levantar la voz. Quizás porque como cada vez están dejándonos más claro, para ustedes primero está el partido y su futuro personal y les importa poco que Mairena sea ninguneada y esté perdiendo importancia en unos presupuestos de la Junta de Andalucía ante los que no solo no presentan enmiendas para defender los intereses de nuestro pueblo sino que además callan”, ha concluido.