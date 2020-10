Lantejuela pide la suspensión de clases y que sus vecinos se autoconfinen durante 10 días

Uno de los municipios sevillanos que en las últimas semanas se ha colocado a la cabeza de la tasa de contagios de Covid-19 es Lantejuela, con poco más de 3.800 habitantes y que en la primera ola fue noticia porque no se llegó a registrar ningún caso. Tal vez la relajación por ese hecho, entre otros factores, haya influido en que tenga ahora un tasa de casi 1.900 casos por 100.000 habitantes, con 72 casos activos. 32 de ellos han aflorado en la última semana y 8 en las últimas 24 horas. Hay además ocho vecinos hospitalizados, uno de ellos en la UCI.

En estas circunstancias, el alcalde, Juan Lora, va a solicitar este jueves a la Junta la suspensión durante tres días (de jueves a viernes de la semana que viene) de las clases en la guardería, el colegio y el instituto para que, sumados al festivo del lunes y al día de libre disposición en el calendario escolar del martes y los fines de semana, salga una semana que permita un confinamiento más estricto y real de la población.

El Ayuntamiento pedirá también a sus vecinos que se queden en casa esos días y salgan sólo para lo estrictamente necesario: autoconfinarse. "De nada valdrá si los niños después de van a la calle o con la bicicleta", ejemplifica. La petición a la delegación territorial de Salud, con copia a la Educación y a los respectivos consejeros se va enviar a lo largo del día.

Según explica Juan Lora, antes de que se decretara el nuevo estado de alarma, la delegada territorial de Salud, Regina Serrano, le había informado de que se estaba "monitorizando" la situación de Lantejuela y estaba previsto realizar un cribado masivo para detectar asintomáticos algo que considera que se debió hacer antes, como en municipios del entorno como Gilena. En las nuevas circunstancias están pendientes del BOJA y de cómo y dónde se van a llevar a cabo los cinco millones de test que anunció ayer el presidente, Juanma Moreno, en toda Andalucía.

Los primeros casos en septiembre y el despunte tras la 'no feria'

Los primeros casos de Covid-19 se detectaron en Lantejuela a mediados de septiembre. Desde el lunes 19 de octubre, la tasa de incidencia está por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. La localidad suele celebrar su feria el 7 de octubre y aunque este año se suspendió, como todas, algunas reuniones particulares han podido ayudar también a la propagación.

El Ayuntamiento no levantó muchas de las restricciones tras el confinamiento de marzo, lo que le reportó algunas críticas dada la escasa incidencia. De forma continuada, se ha seguido atendiendo individualmente en el Ayuntamiento o no se ha reabierto el pabellón de deportes. La biblioteca sólo ha funcionado también con atención al público. No se ha dejado la desinfección sistemática en calles y plazas. El regidor cree por ello que si se han producido contagios es porque la situación es "grave".

"Es complejo de atajar si no hay una apuesta decidida por la mayor parte de los vecinos" para quedarse en casa y cumplir con las normas. "Todas las medidas que pueda tomar una u otra administración serán restricciones e irán encaminadas al confinamiento", señala.

El edil reconoce que se han puesto sanciones por incumplimiento de las normas estas semanas (por botellonas, a algunos locales y a personas individuales). Pero pone sobre la mesa un problema: a diferencia de las multas de tráfico, "que a los 10 tienes la sanción en casa", lo que tiene un efecto disuasorio a la hora de reincidir en el incumplimiento de la norma, estas multas relacionadas con la pandemia se tramitan a través de la Consejería de Salud, que con la sobrecarga de trabajo no está resolviendo los expedientes, con lo que muchas personas terminan creyendo que es una toma de datos y una advertencia.