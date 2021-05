Las Navas sigue tramitando la consulta popular, no vinculante, sobre el Parque Natural

El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción sigue adelante con la tramitación de la consulta popular que aprobó llevar a cabo el pasado mes de febrero, sobre la continuidad de la población en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

Según el regidor socialista, Andrés Barrera, el periodo de exposición pública finalizó el 12 de abril y no ha habido alegaciones. Ahora, una comisión, de la que formarán parte el alcalde y dos ediles con la asistencia del secretario, formularán la propuesta de pregunta que se hará en la consulta, que deberá aprobarse en el Pleno y enviar a la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla. Ésta debe tramitarla ante el Gobierno central.

Aunque llegue a autorizarse, la consulta popular no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga a que la opción más votada se lleve a efecto. El propio regidor reconoce que es difícil que se produzca esa salida de la localidad del Parque Natural, una figura de protección que se creó por una ley en el Parlamento de Andalucía en 1998. Por tanto, la pertenencia a la misma no puede decidirse de forma unilateral.

El Consistorio ya ha abonado la multa de más de 60.000 euros El alcalde de Las Navas, Andrés Barrera, asegura que ya se ha pagado la multa de 60.000 euros más los intereses que le impuso la Junta al Consistorio por un vertedero ilegal, que no estaba sellado adecuadamente. El sellado definitivo se hizo en 2020, con un plan de urgencia de la Diputación, que no frenó el expediente que ya había en marcha. Tampoco se tuvo en cuenta un acuerdo entre el Ayuntamiento y el anterior Gobierno de la Junta. Esta fue la "gota que colmó el vaso", según el regidor, para pedir que sus vecinos se pronuncien sobre el Parque Natural y plantear un debate sobre la necesidad de cambiar la gestión por una más cercana y con más repercusión en el territorio.

En cualquier caso, sí cree de interés que los vecinos se pronuncien y se produzca un debate sobre le desapego de los habitantes con la gestión que se hace del parque. Según subraya, el problema no es nuevo y ya se producía con el anterior gobierno de la Junta.

A pesar de que desde la Delegación Territorial de Desarrolllo Sostenible en Sevilla, requerida por este diario, han eludido valorar la iniciativa de Las Navas y qué piensa hacer para atajar ese malestar común en otros municipios, Barrera asegura que la nueva delegada Inmaculada Gallardo sí se reunió con él, le trasladó que entendía en parte el malestar, pero que el parque también ha traído cosas buenas a la comarca y le apuntó que una de las dificultades para cambiar las cosas es la falta de personal, según explica.

El alcalde, por su parte, señala que la conminó a buscar soluciones, a que se "cuente con la gente del territorio y que no se le pongan trabas para vivir en sus pueblos y en sus propias tierras", exigió más "inversiones" y una gestión más ágil que contribuya a revertir de forma eficaz el fenómeno de la despoblación en la zona. En el caso de Las Navas, ha perdido la mitad de su población desde 1998, si bien es una tendencia que ha afectado a otros muchos territorios rurales.

Barrera tenía previsto plantear este asunto en la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte, el máximo órgano de participación que no se reúne desde hace más de un año y se convocó para el pasado 9 de abril. Pero la cita se suspendió por los niveles de contagio en San Nicolás del Puerto, donde iba a celebrarse. Está pendiente de una nueva fecha. Los alcaldes se negaron a que fuera on-line, para facilitar la comunicación y dado que intervienen muchas personas.

No obstante, el referéndum que pretende celebrar las Navas no estaba incluido en el orden del día de la reunión, centrada en la presentación de la nueva delegada, de los objetivos para el Parque Natural en 2021; para dar información sobre labores relacionadas con el Plan Infoca y de la Semana Europea de Geoparques.