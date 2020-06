El Plan Infoca en Sevilla: Más de 370 profesionales y casi 19 millones de presupuesto

Sevilla tiene 51.168 hectáreas forestales en montes públicos y está "muy cerca" de que el 100% de las fincas forestales privadas tengan planes de prevención, una obligación legal. Son más de 1.400. Eso sí, puede que no todos estén al día, ya que caducan a los cinco años, aunque se exige su renovación para obtener ciertos permisos. En esos informes, que a partir de 400 hectáreas deben llevar la firma de un técnico competente, se incluyen las medidas para evitar que un fuego en una finca afecte a otras o al revés: como cortafuegos o puntos de agua que se puedan usar en extinción.

El director del Plan Infoca en Sevilla, Salvador Benítez , destaca que el confinamiento "no se debería notar" en las faenas preventivas que los propietarios de terrenos forestales o con infraestructuras en los mismos deben ejecutar. Han sido considerados trabajos esenciales y el ganado, el gran aliado, no se ha confinado.

En 2019 el 68% de los fuegos se quedó en conato

El año pasado y teniendo en cuenta todos los datos y no sólo los que se ciñen a la época de más riesgo de incendios forestales (entre junio y octubre), se produjeron en la provincia un total de 116, cerca del 13% de todos los de Andalucía. Más del 68% fueron conatos o fuegos con una extensión de menos de una hectárea. La superficie afectada superó las 391 hectáreas, prácticamente la mitad (49,93%) de arbolado y el resto de matorral. En lo que respecta al origen de los fuegos, en Andalucía, sólo el 3% se atribuyen a causas naturales y el 5,7% a accidentes. Por el contrario, las principales causas son las negligencias por parte de personas, en el 36,18% de los casos, por hacer usos no permitidos del fuego u otras prácticas que implican riesgo. Pero hay un porcentaje muy preocupante, de 29%, de fuegos intencionados. Un 8% sigue en investigación y en el 15,5% de los casos no se han podido determinar las causas. El año 2019 estuvo entre los tres de la década con más intervenciones del Infoca, aunque fue el quinto en superficie afectada.