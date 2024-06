Utrera, la nueva zona de oportunidades en el Área Metropolitana de Sevilla

El Ayuntamiento de Utrera está desde 1939 en la antigua casa palacio de los Condes de Vistahermosa, uno de los ricos edificios que proliferaban en la localidad durante el siglo XVIII. Mezcla elementos vanguardistas, como el hierro y el cristal, con otros más historicistas y románticos, como el mármol, azulejo y madera en las decoraciones de sus salones: el pompeyano, el de los espejos o árabe, el chinesco o el renacentista alemán. Un edificio que es muestra de la importancia histórica del municipio.

El actual alcalde, Francisco de Paula Jiménez, vuelve a la casa de los condes de Vistahermosa después de haber estado al frente del consistorio de 2003 a 2015 con el PA y desde las pasadas municipales, con el PP. Este doctor en Física sabe que los datos siempre hay que ponerlos en su contexto, por eso desmonta con argumentos razonados el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que con datos de 2017 y 2018, señalaba a Utrera como uno de los cuatro municipios andaluces más pobres de Andalucía. Un estudio firmado por Miriam Hortas-Rico y Jorge Onrubia publicado en mayo de 2024 y que no refleja la realidad de una de las localidades con mayor término municipal de Sevilla.

"En cualquier tipo de información hay que bajar a los detalles porque si no, pierde un poco la perspectiva, y se puede confundir a las personas. Fedea es un Think Tank (grupo de expertos) que recopilan una serie de datos, pero si no se estudian con detenimiento, sin entrar en profundidad, pueden inducir a errores", explica el alcalde de Utrera cuando se le pregunta por el informe. Durante los años a los que se refieren los datos de ese informe, Utrera incluía el Palmar de Troya como una pedanía, "y es uno de los municipios con la menor renta per cápita de toda España. Si uno no conoce estos datos puede tener una visión algo distorsionada de cómo se encuentra Utrera. Poner esos datos económicos de hace siete años sobre la mesa sin explicar esos detalles puede crear confusión", recalca.

Actualmente la vida económica y laboral del municipio está entre el mundo puramente rural y el Área Metropolitana. Comparte esas dos visiones y personalidades. "Hay datos recientemente publicados que indican que es una de las grandes poblaciones de la provincia de Sevilla donde más está creciendo la construcción de viviendas y está aumentando la población. Esta es una cata más que objetiva del auge que está teniendo el municipio, que se reafirma con estos datos. Utrera no es Jauja, porque decir lo contrario sería absurdo, pero tampoco está entre los puntos más pobres de España", aclara el alcalde.

Segunda corona

Utrera es el décimo término municipal más extenso de Andalucía. Pertenece a la comarca agrícola de La Campiña y cuenta con una población de 51.718 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023. Utrera es una zona de desarrollo urbanístico de Sevilla. El alcalde está convencido. "El Área Metropolitana está empezando a saturarse en el Aljarafe y la ciudad está empezando a mirar hacia el Sur. Ahí encontramos la enorme población de Dos Hermanas, pero el crecimiento por una cuestión de precios, está dando oportunidades a otras zonas como Utrera", argumenta.

El municipio está conectado con la capital por el tren de cercanías. "Para nosotros es un metro porque llega cada media hora. Estamos muy bien comunicados por autovía y es el tercer gran término municipal de la provincia de Sevilla. Reúne las condiciones para convertirse en una de las poblaciones que más crezca en los próximos años dentro de la provincia".

Recientemente, a través de Avra (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), desde el Ayuntamiento "hemos conseguido una promoción pública de viviendas en régimen de alquiler en una de las zonas de expansión". De este modo, se construirán 38 viviendas protegidas en régimen de alquiler. A ella se suman varias promociones privadas. "Colateralmente al tema de la vivienda, la mayor parte de los militares de la base de Morón eligen Utrera como lugar de residencia. Los datos están ahí", explicó.

La buena conexión por carretera hace que varias empresas hayan decidido quedarse en el municipio. "Está el grupo Abengoa, concretamente Eucomsa, que tiene aquí una instalación, una especie de torres donde se hacen ensayos de las torretas que sostienen los cables de alta tensión. Allí hay más de 300 personas trabajando". A esto se suman otras como Protecfire, del grupo Iturri, que se dedica a fabricar los camiones de bomberos para aeropuertos además de material militar. "Esta empresa ha conseguido recientemente un contrato con el Ministerio de Defensa de varios centenares de millones de euros". Francisco Jiménez destaca además al grupo industrial utrerano Tecade "con instalaciones en otras localidades".

Dentro de las nuevas tecnologías uno de los punteros es el proyecto de los vehículos eléctricos de cercanías Scoobic, que tiene subvenciones de diferentes organismos. "No digo que este municipio sea el mejor, pero que hay un peso industrial considerable, curiosamente en el sector del mecanizado metálico como Cimpra, por ejemplo", añade.

Una bonanza que se refleja también en los datos del paro, el mes de mayo fue el cuarto consecutivo en el que bajó la tasa de desempleo en Utrera. "Hoy estamos en las mismas cifras de desempleo que en pleno boom de la construcción", afirma el alcalde. "Entonces eran 4.500 parados y ahora en 5.000, pero la población también es mayor".

El sector principal hoy en día es el terciario, el comercio. "Es el centro de una comarca que incluye a El Coronil, Palmar de Troya, Los Molares, Las Cabezas de San Juan. Tenemos el hospital y una gran cantidad de comercios que es donde vienen desde todos los municipios a comprar, además aquí tenemos el Hospital de Alta Resolución. El comercio es el principal sector económico aunque la agricultura también tiene un peso considerable. Por ejemplo, la BASF tiene su centro de experimentación agrícola en el municipio desde los años 70, multinacionales como la compañía de piensos Nanta están aquí. En el tema avícola, aquí surge la gallina andaluza a partir de la utrerana", aclara.

Con este panorama, el alcalde reconoce que les está "haciendo falta más suelo industrial", que espera conseguir en los próximos años. La actividad económica principal es el comercio al por mayor y al por menor, seguido de la agricultura, la construcción y la hostelería, según datos del IECA de 2022.