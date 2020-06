El alcalde de Villanueva del Río y Minas asegura que la subida del IBI es "impuesta" por el plan de ajuste

El alcalde de Villanueva del Río y Minas, el socialista Miguel Ángel Barrios, ha defendido que la subida del IBI de un gravamen del 0,53 hasta el 0,75, un 41% más, se hizo en octubre para cumplir con un plan económico-financiero "impuesto" por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Es el cuarto del Ayuntamiento, aunque los anteriores se han incumplido, y la única forma de recuperar el 75% de los ingresos de la PIE, que tenía retenidos, acceder a programas y subvenciones básicos, así como evitar la intervención por la deuda, que hubiera implicado subidas aún mayores.

En respuesta a las críticas que han llegado con el primero de los dos recibos y la convocatoria de una concentración de protesta por parte de un grupo de la oposición, Barrios ha recordado que el tipo impositivo no se revisaba desde 2003, a pesar de la situación financiera municipal, que no han sido capaces de resolver los distintos gobiernos que se han sucedido. Una subida escalonada hubiera evitado la situación de ahora.

El incremento medio por vivienda es de 65,50 euros, en dos recibos. Cuando se aprobó, se desconocía la situación sobrevenida por la crisis del Covid, pero el Opaef también ha abierto la posibilidad de pagos fraccionados mes a mes para ayudar a las familias, recuerda.

El edil insiste en que "no puede mentir" comprometiéndose a bajadas del impuesto "hasta que las circunstancias económicas del Ayuntamiento cambien y no pongan en riesgo" el equilibrio presupuestario y su funcionamiento. El mandato pasado se llegaron a acumular hasta cuatro nóminas sin pagar a la plantilla. "No voy a ser partícipe de una intervención municipal", subraya.

Sí se compromete a dar todas las facilidades o las ayudas sociales previstas a las familias que tengan problemas.

También subraya que el gobierno local ha estado abierto a todo tipo de propuestas o alternativas que, a día de hoy, no ha aportado ningún partido. Es "falso", añade, que subir en 200 vecinos y volver a superar la cifra de los 5.000 habitantes supongan un incremento inmediato de fondos para Villanueva del Río y Minas, como ha defendido Contigo, el grupo que ha convocado la protesta. Así, insiste en una gestión seria, basada en "números reales" y acusa a la oposición de "engañar" a la población.

Por otro lado, el gobierno local ha querido poner en valor, en un extenso comunicado, las acciones que se han hecho durante estos meses para paliar las consecuencias económicas por la crisis del Covid-19, con el denominado Plan Pertenencia, con más de 98.000 euros: se han movilizado 46.000 euros para ayudas sociales; 22.610 en reactivación económica del empresariado; 28.449 euros en cumplir con las medidas sanitarias en la administración y se sigue trabajando en otras medidas y sumándose a programas que llegan de otras administraciones.