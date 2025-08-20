Un accidente en la A-49 causa retenciones a la altura de Chucena en sentido Huelva

Retención en la A 49 por un accidente en sentido Huelva

Un accidente de tráfico registrado en la A-49, a la altura del municipio onubense de Chucena, ha complicado la circulación este miércoles en dirección a la capital onubense. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 35 de la vía, en sentido Huelva.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha obligado a cortar el carril izquierdo, lo que ha generado retenciones de aproximadamente 2 kilómetros en la zona afectada.

Tráfico en la A-49

El corte del carril ha obligado a desviar la circulación por el resto de la vía, incrementando la densidad de vehículos y ralentizando el tráfico. Los conductores que transitaban por este tramo han experimentado demoras en su trayecto hacia la capital onubense.

Situación controlada

Las autoridades de tráfico trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible y devolver la fluidez a la circulación en este tramo de la autovía.