Un accidente en la A-66 a la altura de Guillena provoca dos kilómetros de retenciones

Una imagen de la A-66, la Autovía de la Ruta de la Plata

Un accidente de tráfico registrado en la A-66, a la altura del kilómetro 797,5 en el término municipal de Guillena, está provocando complicaciones en la salida de Sevilla hacia Mérida.

Según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha obligado a cerrar el carril derecho y estrechar el izquierdo, lo que ha generado retenciones de hasta 2 kilómetros en sentido decreciente de la kilometración.

El incidente, catalogado como obstáculo fijo por accidente, mantiene interrumpida la circulación normal, obligando a los conductores a extremar la precaución en un tramo con especial densidad de tráfico en horas punta.

Impacto en la salida norte de Sevilla

La A-66, conocida también como Autovía de la Plata, conecta Sevilla con Mérida y constituye uno de los principales corredores hacia Extremadura y el norte de España. El accidente en Guillena afecta a un tramo estratégico que concentra un volumen elevado de vehículos, especialmente en franjas horarias de salida laboral y desplazamientos interurbanos.

La congestión en este punto repercute en los accesos de la SE-30 y la A-49, lo que incrementa las complicaciones para quienes intentan abandonar la capital hispalense en dirección norte.

Alternativas de circulación

Ante la situación, es aconsejable utilizar vías alternativas cuando sea posible. Entre las opciones se encuentra el desvío provisional por carreteras secundarias en dirección a La Algaba o la conexión con la N-630, que discurre en paralelo a la A-66. Estas alternativas, aunque con menor capacidad, pueden aliviar la presión sobre el tramo afectado mientras se completan las labores de retirada de los vehículos implicados.