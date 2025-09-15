Un acertante de la Bonoloto gana 138.000 euros en San José de la Rinconada

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 14 de septiembre, ha dejado un premio de 138.077,78 euros en San José de la Rinconada (Sevilla). El boleto premiado corresponde a la primera categoría, con seis aciertos, y fue validado en la administración de Loterías número 2 de la localidad.

El agraciado comparte premio con otro acertante de primera categoría que selló su boleto en Granollers (Barcelona), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

De segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario, se han contabilizado tres acertantes: dos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y uno en San Andrés (Santa Cruz de Tenerife). Cada uno recibirá 33.473,40 euros.

Combinación ganadora y recaudación

La combinación premiada estuvo formada por los números 7, 14, 17, 21, 23 y 35, con el 9 como complementario y el 0 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 1.820.100 euros.

Impacto local

El premio repartido en San José de la Rinconada se suma a la lista de recientes premios de lotería en Andalucía.