El agua de Lora del Río vuelve a ser potable

El agua de Lora del Río ya se puede volver a beber. La delegación territorial de la Consejería de Salud y Consumo ha informado al Ayuntamiento de la localidad de que, tras los últimos análisis, desde la tarde de este mismo martes el líquido que sale del grifo es potable.

La propia Junta prohibió su consumo el pasado 27 de octubre. Entonces, se activó un plan especial de reparto de agua mineral por parte del gobierno municipal, que ha llegado a repartir 40.000 litros de agua embotellada, entre personas mayores e impedidas, y ha puesto a disposición de los vecinos 250.000 litros de agua a granel en depósitos de forma gratuita, en los 18 días que ha durado la alerta sanitaria, ha explicado este martes el alcalde, Antonio Enamorado (PP).

"Hoy vamos a terminar un proceso en el que el Ayuntamiento ha tenido que invertir más de 100.000 euros para asistir a nuestros vecinos en esta desagradable etapa que hoy ha llegado a su fin", ha recalcado el alcalde.

Salud prohibió el consumo por los altos niveles manganeso encontrados en las aguas debido al bajo nivel del pantano José Torán, que abastece al municipio. La prohibición del uso del agua para consumo humano no ha estado exenta de polémica desde entonces. Además de las quejas de algunos vecinos sobre el color marrón con el que salía el agua por los grifos de sus viviendas, desde el grupo municipal del PSOE aseguraron la existencia de un informe en el que avisaba de esos altos niveles de manganeso no aptos para el consumo veinte días antes de que que el agua se declarara no apta para su consumo, con lo que se acusaba al alcalde de haber puesto "en peligro la salud de los loreños y loreñas".

Por otro lado, el viernes de la semana pasada, la Diputación de Sevilla ofreció ayuda económica al Ayuntamiento para hacer mejoras en la potabilizadora del municipio y poder así encontrar una solución "global y definitiva" a los problemas de turbidez que, lejos de ser un problema puntual, padece el municipio desde hace años. Una ayuda, que el organismo provincial compromete en la "misma cuantía y nivel" que la que disponga la Junta de Andalucía, con competencias en materia de depuración de aguas.

Ante esto, Enamorado respondió exigiendo a la Diputación que cumpla con su compromiso de invertir 3 millones de euros para solucionar el problema del agua en el municipio y que no supedite dicha ayuda a que la Junta aporte lo mismo. "Nosotros no podemos acometer esa inversión de tres millones. Quien tiene, por ley, la obligación de auxiliarnos es la Diputación. Dejen por favor de hacer polémica, dejen de jugar a hacer política en nombre de los loreños", dijo el primer edil, que afeó que "concejales de este Ayuntamiento" actúen "en contra del interés de todos los loreños". "Muchos días después de la pérdida de potabilidad, todavía no se ha visto nada real. Los camiones, los depósitos y todo el dispositivo lo estamos costeando los loreños", sentenció.

En efecto, la Diputación de Sevilla es responsable de la gestión del agua de Lora del Río y de los otros 23 municipios de la provincia que no se integran en sistema alguno, a diferencia de la capital y otras comarcas. Esta gestión está representada directamente por el área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación Provincial, cargo que actualmente ocupa el diputado Gonzalo Domínguez.