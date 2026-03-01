Las alcaldías de Gines y San Juan de Aznalfarache, en el punto de mira

Dos municipios del Aljarafe han tenido especial protagonismo en las intrigas políticas provinciales de los últimos días. Los ayuntamientos de San Juan de Aznalfarache y Gines están viviendo unas semanas con cierto revuelo.

El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache aprobó el pasado 19 de febrero una moción del Grupo Municipal Socialista en la que se solicitó la dimisión de la alcaldesa, María Luisa Moya (PP). La iniciativa salió adelante con los votos favorables de PSOE, Cambia San Juan y Podemos-IU.

En el municipio gobierna una coalición PP-Cambia San Juan que dio la alcaldía a María Luisa Moya (PP). Para los votantes de la moción pidiendo la dimisión de la alcaldesa, el detonante fue la solicitud de comparecencia de la alcaldesa ante el Pleno “para informar detalladamente sobre los hechos y las medidas adoptadas o previstas para garantizar la estabilidad del Gobierno municipal” tras el juicio por el que Dolores Amaya, del PP, acusó a Carlos Navarrete, del grupo independiente Cambia San Juan, de amenazarla e insultarla.

Navarrete fue absuelto al considerar el titular del Juzgado de Instrucción número 13 que no estaban acreditados los delitos.

Según la portavoz del PSOE, Inmaculada Muñoz, “al tratarse de una moción y no de un acuerdo, la alcaldesa no tiene obligación de dimitir, pero teniendo en cuenta que la mayoría del pleno representa a la mayoría de los sanjuaneros, debería tenerla en consideración”, afirmó la portavoz socialista sanjuanera.

Muñoz afirmó que la situación tras el juicio de la concejala del PP contra el de Cambia San Juan “ha roto un pacto de gobierno que deja al PP con siete concejales de los 21 que forman el pleno. Un pueblo de 22.000 habitantes no se puede gobernar con siete concejales. Va a necesitar acuerdos puntuales para cualquier decisión”, apuntó.

En otro ayuntamiento del Aljarafe, concretamente en Gines, ha habido cierto revuelo desde el pasado martes 25 de febrero. Un juzgado de Sevilla ha abierto una investigación sobre el alcalde, Romualdo Garrido (PSOE), a raíz de la denuncia presentada por el empresario David Rodríguez Mohamed, propietario del establecimiento Green House de Gines y que aparece en la causa de Rafael Pineda -ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía-, en la que asegura que ha pagado supuestas “mordidas” de entre 3.000 y 5.000 euros al alcalde de Gines, a cambio de evitar que el Ayuntamiento enviase policías locales para sancionarlo. El regidor ginense ha negado tajantemente los hechos y ha asegurado a este periódico que “nunca” ha hablado por teléfono con el empresario y, por tanto, la grabación y la denuncia son “falsas”.

En la denuncia que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que ya ha abierto diligencias previas y a la que ha tenido acceso este periódico, David Rodríguez Mohamed denuncia al alcalde y a dos policías locales, a los que acusa de someterlo a una “especial persecución” tras haberse negado a seguir siendo “utilizado para el enriquecimiento” del regidor ante “la creencia de que las represalias conlleven el cierre del establecimiento”.