La Asociación Rural Valle del Guadalquivir consigue dos proyectos de Empleo y Formación de la Junta

El concejal-delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Lora del Río, José Manuel Arancón, acompañado por las técnicas de la Asociación Rural Valle del Guadalquivir, Diana Carmona y Cristina Belmonte, han informado sobre el proceso de selección del alumnado de los programas de Empleo y Formación, antiguas Escuelas Taller, concedidos por la Junta de Andalucía a la asociación. Durante su intervención, el concejal loreño destacó que se trata de una entidad de Lora del Río la que lidera estos proyectos, "dirigidos a ofrecer formación cualificada y facilitar posteriormente la inserción laboral de las personas participantes".

Por su parte, Diana Carmona, técnica de la Asociación Rural Valle del Guadalquivir, informó de la puesta en marcha de dos programas de Empleo y Formación, cofinanciados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), orientados al sector forestal y al sector de la jardinería.

El procedimiento de selección se realizará íntegramente a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mediante la habilitación del código 370, solicitando las siguientes especialidades formativas:

• Proyecto 1: “Trabajos Forestales” (AGAR0208 y AGAR0309).

• Proyecto 2: “Trabajos de Jardinería” (AGAO0108 y AGAO0208).

Estos programas están dirigidos a personas desempleadas de larga duración, con edades comprendidas entre 30 y 45 años, que cuenten con la tarjeta de demanda de empleo activa en el SAE. Las personas seleccionadas accederán a un contrato de formación en alternancia de 12 meses de duración, con retribución mensual.

Finalmente, la técnica Cristina Belmonte añadió que la entidad también ha resultado beneficiaria de la convocatoria 2025 de Formación Profesional para el Empleo, destinada a personas desempleadas, que permitirá impartir un certificado de profesionalidad en actividades físico-deportivas y otro certificado de profesionalidad en albañilería.