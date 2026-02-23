Athisa Medio Ambiente controlará los mosquitos del Virus del Nilo en Sevilla con 10 nuevos empleos

Athisa Medio Ambiente ha sido adjudicataria del servicio de vigilancia y control de mosquitos vectores del Virus del Nilo Occidental en diversos municipios de la Vega del Guadalquivir y otros puntos de la provincia de Sevilla. El contrato, valorado en 1.494.398 euros y con una duración de dos años, arrancará el próximo mes de marzo.

La adjudicación supondrá la creación de hasta 10 puestos de trabajo a lo largo del año, distribuidos entre técnicos aplicadores y responsables técnicos biólogos. Este refuerzo de plantilla se enmarca en el ámbito especializado de la sanidad ambiental y la salud pública, áreas prioritarias ante la expansión de vectores asociados al cambio climático.

Desarrollo del programa de vigilancia y tratamiento

El programa se desarrollará principalmente entre los meses de marzo y noviembre, coincidiendo con el periodo de mayor actividad del mosquito. El plan contempla la ejecución de 664 jornadas de trabajo anuales, mediante equipos formados por un responsable técnico y un aplicador, dotados de vehículos todoterreno y equipos específicos para la aplicación de tratamientos larvicidas y adulticidas.

Ámbito territorial de actuación

Las labores se llevarán a cabo en los municipios de Alcalá de Guadaíra, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Dos Hermanas, Utrera, así como en la zona sur del municipio de Sevilla. Las actuaciones se centrarán en el control de las poblaciones de mosquitos del género Culex, principales vectores del Virus del Nilo Occidental, tanto en fase larvaria como adulta.

Compromiso con la salud pública

Con este servicio, Athisa Medio Ambiente refuerza su compromiso con la protección de la salud pública y la prevención de riesgos sanitarios. La compañía aplicará soluciones técnicas basadas en la planificación, la experiencia y el rigor científico, colaborando estrechamente con las administraciones públicas en la gestión de riesgos emergentes asociados al cambio climático y la expansión de vectores transmisores de enfermedades.