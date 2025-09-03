Las termas romanas de Herrera serán acondicionadas gracias a una subvención de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Herrera va a acondicionar las termas romanas del municipio gracias a una subvención de 100.000 euros que ha concedido la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Esta concesión se engloba en el programa Patcul 2025 (Línea 1-Ayuntamientos), que contempla subvenciones para promover la sostenibilidad del turismo y dar realce al patrimonio turístico-cultural de Andalucía. El alcalde de la localidad, Jorge Muriel, ha destacado que este proyecto permitirá seguir "reforzando este legado histórico y generando nuevas oportunidades de turismo cultural para el municipio".

En estas termas -que están abiertas al público para el turismo- se encuentran una gran cantidad de valiosos mosaicos y superficies marmóreas que se descubrieron en 1990 cuando se realizó el canal contra las inundaciones. Hay que remarcar que algunos de estos mosaicos muestran la representación hispánica más sobresaliente de un combate de boxeo: se aprecia a dos boxeadores desnudos con un árbitro vestido con una túnica que lleva una vara para azuzar a los púgiles en caso de mostrarse demasiado defensivos o para detener golpes prohibidos.

Este mosaico supone una de las representaciones que mejor han llegado a la actualidad de unos combates que, en la antigüedad, no tenían delimitación de tiempo ni se dividían en asaltos, sino que duraban hasta que el árbitro declaraba el final del combate o uno de los contendientes se retiraba alzando el brazo y el dedo índice para pedir clemencia. El mosaico, denominado "Pugilator", está realizado con materiales como caliza, jaspe y cuarzo y tiene una gran variedad de colores, entre ellos celeste, rosa, rojo, naranja, ocre, marfil, blanco, negro y varios tonos de verde.

Los restos descubiertos en Herrera ocupan una extensión de unos 500 metros cuadrados y desde 2007 son Bien de Interés Cultural (BIC). La Zona Arqueológica se localiza a las fueras del casco urbano de Herrera, en una llanura perteneciente a la cuenca del río Genil. Las primeras intervenciones arqueológicas indicaban que los hallazgos realizados se podían adscribir a una villa romana, pero posteriormente se interpretó como un gran conjunto termal público, debido a su tamaño, distribución, así como por sus características constructivas y ornamentales. En esencia, destacan en estas termas la utilización de elementos de lujo, cuyo inicio se encuentra en Roma ya en el siglo II de nuestra era y cuyos paralelos más cercanos a este yacimiento se tienen en Itálica, Munigua y Corduba.