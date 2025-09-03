Urbanismo concede un millón de euros para reparar los daños causados por el ficus en la iglesia de San Jacinto

Afrontar el coste de la reparación de la iglesia. Ese es uno de los objetivos del convenio que la orden de predicadores y el Ayuntamiento firmó a los pocos meses de llegar José Luis Sanz a la Alcaldía. En virtud de ese acuerdo, la Gerencia de Urbanismo asumiría el coste de los importantes daños causados por el ficus en templo. El desarrollo de las raíces de este singular árbol, que ha sido apeado definitivamente este mismo verano, ha llegado a poner en riesgo la estabilidad del templo, como demostró el sesudo informe redactado por el arquitecto Miguel Ángel López. Ahora y en contraprestación a la cesión del el compás de la iglesia, la Gerencia de Urbanismo concederá una ayuda de algo más de un millón de euros para rehabilitar el templo dentro de su plan estratégico de subvenciones.

“La Parroquia de San Jacinto es un símbolo histórico y cultural de Triana, contribuyendo a la identidad y memoria colectiva de la comunidad. La subvención ayuda a mantener y proteger este patrimonio, promoviendo su conservación del patrimonio cultural y religioso para las generaciones futuras. En este aspecto, la administración necesita cumplir con los compromisos adquiridos con la parroquia y los convenios firmados anteriormente relacionados con la cesión del compás de la iglesia y los daños que hayan podido ocasionar el ficus que allí crecía”, señala la Gerencia de Urbanismo para justificar la subvención.

Los restos del ficus con la iglesia de San Jacinto al fondo. / Juan Carlos Vázquez

Según consta en el proyecto presentado por la propiedad a la Gerencia, debido al “crecimiento desorbitado” del ejemplar de ficus microfila que hay en el compás, el edificio en los últimos años está sufriendo un “progresivo deterioro”. El deterioro se manifiesta, principalmente por la aparición de grandes grietas trasversales en la bóveda principal y otras quiebras inclinada en los muros principales del cuerpo de luces, en la zona del coro.

La intervención planteada consiste en la retirada de las raíces bajo la solería del templo y a la reparación de las patologías que se detectan, con la finalidad de la reparación completa de la iglesia.

Las actuaciones en el templo consistirán en:

Levantamiento de las solería del templo y eliminación de las raíces. Repaso de los arcos de arrostramiento y reposición de la solería de acuerdo a la colocada en el presbiterio.

Tapado y reparación de grietas. Cubierta de la tribuna a San Jacinto, cerrajerías, carpinterías, vidrios, protección de palomas.

Sustitución del enfoscado del zócalo por otro poroso y reposición del zócalo de la iglesia mediante aplacado de mármol.

Repaso de la instalación eléctrica sustituyendo los circuitos que lo precisen, eliminando y embutiendo las instalaciones vistas.

Repaso de carpinterías exteriores y tratamiento.

Eliminación de los revestimientos de madera de la capilla del crucero en el lado de la epístola.

Limpieza y restauración de la pintura mural.

La fachada lateral de San Jacinto. / Juan Carlos Vázquez

En los accesos al coro, al camaranchón y al despacho parroquial, los trabajos consistirán en:

Sustitución de solerías por mármol.

Picado y saneado de paredes con mortero poroso en zonas de humedad.

Restauración de las carpinterías de los accesos.

Sustitución de las mamparas y estructuras de acceso a las tribunas de la epístola.

Restauración de la solería de barro y olambrillas del coro.

Repaso de la barandilla.

En el camaranchón se hará<.

Una limpieza de polvo y suciedad.

Tratamiento con láser y repaso de las maderas.

Preparación del acceso para conservación, solería suelta sobre pechinas, pasarelas de madera y barandillas de seguridad.

Colocación de sistema de alumbrado.

Dotación de extintores.

Sustitución de flejes en el tambor de la cúpula por tirantes para permitir acceso a la cúpula.

Repaso de las cerrajerías y carpinterías.

Por último, en cuanto a las terminaciones se acometerá:

El azulelejo de la Virgen del Rocío en la parroquia de San Jacinto. / Juan Carlos Vázquez

Repaso de los morteros de fachada y sus abultados.

El enjalbegado exterior y repaso de las cubiertas.

La limpieza de obras pictóricas del interior del templo, cuadros de las tribunas, de las pechinas e inscripciones descriptivas de los mismos.

Pintura general del templo.

Repaso de carpinterías exteriores y tratamiento.

Limpieza de los retablos y encaje y fijación de los mismos.

La restauración de la iglesia se abordará en tres fases, cuyo presupuesto global asciende a 1.039.431,51 euros. La Gerencia de Urbanismo colaborará con su ayuda para las obras directamente relacionadas por la acción del ficus, asumiendo la orden de predicadores las tareas no incluidas en la subvención. Según el calendario que se plantea en el plan estratégico de subvenciones, la entrega en 2025 será de 250.000 euros; en 2026 se darán 350.000 y, finalmente, en 2027 se completará con 475.000 euros.