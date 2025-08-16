Bomberos forestales trabajan en la extinción de un incendio entre El Garrobo y Gerena

El Infoca ha advertido en redes sociales de la evolución favorable del incendio entre los términos de Gerena y El Garrobo. En las labores de consolidación del perímetro del fuego por tierra y mar están trabajando dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y u agente de medio ambiente, además de dos autobombas, dos avionetas de carga en tierra y un buldócer de extinción.

Según EMA Infoca, es un incendio sin llama actualmente.

El pasado 2 de agosto El Garrobo sufrió otro incendio forestal en el Paraje Santa María y el 1 de julio, el fuego también se cebó con este término municipal, esta vez junto a la carretera SE-3408.

El pasado 13 de agosto los incendios forestales se concentraron en la Sierra Morena de Sevilla, afectando a Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto y Guadalcanal.