Brindis por Andalucía en la capital de la Sierra Morena

Un 28-F por adelantado en el municipio donde ondeó por primera vez la Bandera de Andalucía en 1932. El Círculo Cultural Casino de Cazalla recibió la visita institucional del presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre, quien recordó el hecho histórico en la capital de la Sierra Morena, un hito que también se vivió en Aracena. Aguirre, en la estancia noble del Casino que preside el retrato del Rey de España, evocó la lucha para que Andalucía tuviera una autonomía de primera categoría, refirió la labor del ministro Clavero Arévalo, padre de la Andalucía moderna; y destacó la importancia de cuidar la convivencia en valores democráticos. Tuvo oportunidad de repasar su etapa como consejero de Salud, cuando tuvo que gestionar la listeria, el coronavirus y el mosquito del Nilo, entre otras adversidades. Valoró el comportamiento del pueblo andaluz y la celeridad en poner en marcha protocolos para ir por delante en las sucesivas crisis. Precisó que el Gobierno andaluz recibió la recomendación de Madrid de no alertar a la población con el Coivd-19, pero la Consejería, que contaba ya la con la experiencia de la listeria, anticipó los protocolos. El tiempo dio la razón al Gobierno andaluz.

Pedro y Laura Robles, homenajeados por el Casino de Cazalla en presencia de Jesús Aguirre. / M. G.

Rosendo intervino para dar la bienvenida al presidente de la Cámara andaluza en nombre de la entidad anfitriona: "Hace ya años que trabajamos para que Cazalla de la Sierra se sienta orgullosa de su Casino, de puertas abiertas, dinamizador de la vida cultural y social del municipio y punto de referencia para vecinos y visitantes. Cazalla ha sido un municipio de reconocido espíritu andalucista. Las banderas blancas y verdes en sus casas blancas son estampas tradicionales que muchos asocian a los años de reivindicaciónón de una autonomía de primera categoría. Nos sentimos privilegiados de celebrar el 28 de febrero en casa con el presidente del Parlamento, en nuestro Casino, en el Casino de todos, en la estancia que preside el retrato del Rey Felipe VI. Su Majestad, precisamente, recibió la Medalla de Honor de Andalucía en 2021 por su defensa de la unidad de España. Por cierto, en el Gobierno que aprobó esa concesión estaba don Jesús Agurirre como consejero de Salud".

Foto de familia antes del izado de las banderas. / M. G.

Y valoró la importancia del acto: "En estos tiempos convulsos, de inestabilidad y cambios vertiginosos, tal vez sea más necesario que nunca conmemorar un Día como el de Andalucía, acentuar lo que nos une, destacar la importancia de vivir en concordia y en una democracia robusta".

Pilar Roncero, Laura Robles, Jesús Aguirre, Pedro Robles y Antonio Jesús Rosendo. / M. G.

El presidente de la entidad anfitriona terminó su discurso reforzando el carácter andalucista de la localidad: "Querido don Jesús, siéntase hoy como en su casa, en este trozo de la Sierra Morena que bien puede ser la mejor versión de Andalucía. Nunca nos falta el blanco de nuestro carácter pacífico y afable, ni el verde de la esperanza en un futuro que todos debemos procurarnos con el trabajo cada día".

Jesús Aguirre firma en el Libro de Honor del Casino en presencia de Pilar Roncero, Adrián Torres y Antonio Jesús Rosendo. / M. G.

Jesús Aguirre entregó al presidente del Casino, Antonio Jesús Rosendo, una Bandera de Andalucía y un ejemplar del Estatuto de Autonomía. Firmó en el Libro de Honor y recibió el escudo de plata de la entidad, fundada en 1898. Los empresarios Pedro y Laura Robles, del Grupo Robles, fueron homenajeados por su colaboración en la celebración del acto. Rosendo ensalzó la trayectoria del grupo empresarial que lleva más de siete décadas de experiencia y éxito en el sector de la hostelería, y destacó cómo los actuales responsables han sabido mantener vigentes los valores inculcados por el fundador Juan Robles.

Pedro y Laura Robles firman en el Libro de Honor del Casino de Cazalla, fundado en 1898. / M. G.

El acto con la asistencia del alcaldel de Cazalla de la Sierra, Adrián Torres; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, el diputado nacional Rafael Belmonte, y el teniente de alcalde del municipio, Rubén Spínola. Entre otros participaron, la cantante María del Monte, que cuenta con la Medalla de Andalucía; Pilar Roncero, secretaria de la junta directiva del Casino; Miguel Ángel Arredonda, un histórico del andalucismo; la periodista Inmaculada Casal, el catedrático Manuel Marchena, el arquitecto Fernando Vázquez; la vicepresidenta del Real Círculo de Labradores y Propietarios, Cándida de la Banda, los abogados Joaquín Moeckel, José Antonio Matz y Pedro Molina de los Santos, el físico Carlos Fernández Peruchena; y el director del portal Arte Sacro y experto en comunicación digital, José Luis Martínez, entre muchos otros. El Círculo Cultural Casino de Cazalla continúa así el ciclo de apertura a la sociedad, una iniciativa que impulsa con visitas institucionales, conciertos, tertulias taurinas, la zambomba de Navidad y otras muchas actividades.