Se busca Jesucristo para San Ignacio del Viar

Joven, con fuerza suficiente para cargar una cruz de 40 kilos durante dos horas y que no pese demasiado para ser exaltado en el madero. Y otra cualidad más: atesorar importantes dotes de oratoria. Son las condiciones que ha de cumplir quien se haga con el papel protagonista de La Pasión de Cristo, el vía crucis teatralizado que desde hace 15 años interpretan los vecinos de San Ignacio del Viar, pedanía del municipio sevillano de Alcalá del Río. Tanto la parroquia de esta población como el principal responsable de la escenificación, José Sánchez Calderón, buscan a quien encarne a Jesucristo para la edición de 2026. Por tal motivo, han organizado un casting para los interesados, que se mantendrá abierto hasta el próximo jueves 29 de enero con el fin de comenzar cuanto antes con los ensayos. De dicho proceso pende el futuro de este auto sacramental que se desarrolla en plena Vega.

"La Pasión de Cristo busca actores". Es el encabezado del anuncio que desde hace varios días circula por las redes sociales y del que se ha hecho eco el Ayuntamiento de Alcalá del Río, localidad matriz a la que pertenece San Ignacio del Viar, un pueblo de colonización con unos 700 habitantes. Desde hace década y media, cuando llega el Sábado de Pasión (el previo al Domingo de Ramos), sus calles se llenan de visitantes que acuden a presenciar el vía crucis teatralizado que interpretan más de 80 vecinos.

"La idea la promovieron las Misioneras de las Doctrinas Rurales, que estuvieron en Alcalá hace 15 años", recuerda José Sánchez, conocido por todos como Pepe, quien explica que "las monjas de esta orden se encargan de fomentar la religiosidad en pueblos pequeños y alejados de las grandes capitales, donde existe poco apego a las comunidades parroquiales". Aquellas religiosas se encargaron de organizar la primera edición de La Pasión de Cristo, que con el tiempo se ha convertido "en una tradición" y en la gran fiesta de San Ignacio del Viar, junto a la verbena de su patrón en agosto.

Jesús, en la Vía Dolorosa. / Redacción Sevilla

Una escenificación que requiere de mucho trabajo. Este año ha surgido un problema que ya se venía vislumbrando ediciones anteriores. Falta el actor para encarnar el personaje principal: Jesucristo. No hay aspirante, por ahora, de ahí que se haya abierto un proceso de búsqueda entre los interesados por encarnar al Rey de Reyes. Candidato que ha de reunir una serie de cualidades. Entre ellas, las físicas: tener fuerza suficiente para cargar con una cruz de 40 kilos durante las casi dos horas que dura el vía crucis. Tampoco pesar en exceso, pues ha de ser exaltado en el madero. Y lo más importante, debe desenvolverse bien en el arte de la oratoria. Ser convincente cada vez que hable. "Es el principal problema que tienen los jóvenes, que les da miedo expresarse en público, pues se trata de una generación que sólo sabe comunicarse a través del whatsapp", refiere Pepe.

Este agricultor (que encarna a Caifás) añade otro problema: el envejecimiento que sufren núcleos poblacionales como San Ignacio del Viar. Aunque en esta pedanía aún quedan jóvenes suficientes si se compara con otras de iguales características, es cierto que los vecinos que empezaron a participar en esta escenificación con 50 años de edad superan ya los 60. Falta relevo generacional.

No sólo se necesita quien encarne a Jesucristo, también al Discípulo Amado. A día de hoy no hay aspirantes para San Juan Evangelista, que tuvo un papel fundamental en casi todas las escenas de la Pasión, al ser quien reposa su cabeza en el pecho del Maestro en la Última Cena y quien acompaña a María en la Vía Dolorosa, hasta que Jesús, en sús palabras postreras, le encarga el cometido de acompañar a su Madre. Para este importante personaje también se abre un casting. La juventud aquí resulta clave.

Una de las escenas de 'La Pasión de Cristo'. / Redacción Sevilla

Para esta puesta en escena se organizan nueve ensayos, aunque quienes interpretan por primera vez un personaje suelen superar esta cifra. Desde febrero, se realiza uno a la semana, a partir de las 20:00. En el primero se leen los diálogos, todos con rima, para que sea más fáciles de recordar por el público. Se trata de una colaboración totalmente gratuita. De hecho, los participantes pagan una cuota de cinco euros con la que hacer frente a las reparaciones del vestuario. El equipo para el sonido ambiente lo ha sufragado los últimos años el Consistorio ilipense. "No necesitamos micrófonos porque las monjas nos enseñaron a hablar en alto sin necesidad de gritar", recuerda Pepe.

Jesùs ante Pilatos. / Redacción Sevilla

Una vez allí, los invitados contribuyen, a su voluntad, con una "limosna" para hacer frente a los gastos imprevistos. La jornada acaba con una cena de los participantes, uno de los momentos de mayor fraternidad parroquial que se viven en el año.

"San Ignacio del Viar se ha hecho un hueco en la Semana Santa de la provincia gracias a esta representación, pues es algo muy distinto a lo que ofrecen los pueblos cercanos. Aquí no hay una hermandad grande que costee todo esto. Somos familias humildes que queremos evangelizar con esta puesta en escena, a la que vienen a ver cada vez más visitantes. Si no encontramos a un Jesucristo, no podremos realizarla este año". Un aviso en forma de ruego para que esta peculiar Pasión salga a las calles de una pedanía enclavada en plena Vega. Como en aquellos carteles hippies de los 70, pero en la provincia profunda, se busca a un Jesucristo para San Ignacio.