La ONCE dedica el cupón de este lunes a la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila

La ONCE dedica el cupón de este lunes, 26 de enero, a la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila, justo en la jornada en que se cumple el centenario de su devoción e instauración en el barrio. El acto de presentación tuvo lugar el pasado viernes 23, en un acto en el que estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellos, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro, el alcalde José Luis Sanz, y el hermano mayor, Manuel Zamora, en un acto celebrado en Sala Museo de la Hermandad del Cerro. Durante el el mismo, Manuel Ávila Damas, afiliado a ONCE y vendedor en Sevilla, ha leído en braille el texto de la oración de consagración del Cerro del Águila a la Virgen de los Dolores.

Cinco millones de cupones reproducen un primer plano del rostro doloroso de la Virgen, en una fotografía de Daniel Palacios, junto a la identidad corporativa de la hermandad. Martínez se mostró “muy orgulloso porque el cupón de la ONCE se sume a este aniversario que toca el corazón de los vecinos de Sevilla, especialmente a los del Cerro del Águila, como expresión de su Semana Santa”, dijo. “Porque constituye un espejo de religiosidad popular y del patrimonio artístico de Sevilla y también todo un ejemplo del compromiso social que atesoran las Cofradías y Hermandades con su muchas veces callada labor de solidaridad”.

