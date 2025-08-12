Cae una banda dedicada al tráfico de drogas y tabaco falsificado con epicentro en Écija

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal asentada en la localidad sevillana de Écija, dedicada al contrabando de tabaco falsificado y al tráfico de drogas, con una red de distribución que se extendía por todo el territorio nacional.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación CONARTE ASTIGI, se inició tras la incautación en la provincia de Ciudad Real de una partida de picadura de tabaco con origen en Sevilla. Este hallazgo dio lugar a la creación de un equipo conjunto de investigación entre la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Comandancia de Sevilla y unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Fruto de las pesquisas, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre los principales cabecillas de la organización, todos ellos residentes en la provincia de Sevilla. Los agentes constataron una intensa actividad delictiva, especialmente en la distribución continua de grandes cantidades de tabaco falsificado.

Durante la fase de explotación de la operación, se llevaron a cabo diversos registros en varias provincias españolas. En uno de los inmuebles intervenidos se incautaron 1.400 kilogramos de picadura de tabaco y 8.600 euros en efectivo. En otro domicilio, en Ciudad Real, los agentes encontraron 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana listos para su venta, 3.500 euros en metálico, un arma corta de fuego, armas blancas de grandes dimensiones, inhibidores de frecuencia y dosis de cocaína y MDMA.

Además, se desmanteló una plantación indoor de marihuana, en cuyo interior se hallaron más de 200 plantas en distintas fases de crecimiento.

La complejidad de la operación ha requerido la participación de diversos destacamentos fiscales de la Guardia Civil en Córdoba, Ciudad Real, Cádiz, Sevilla, Segovia, Noia, Llanes, Toledo, Castellón y Jaén, así como el apoyo de Unidades Territoriales de Policía Judicial, la USECIC de Sevilla y unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera en Córdoba, Ciudad Real y Sevilla.

Como resultado final de la operación, se ha procedido a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras nueve, a quienes se les imputan presuntos delitos de contrabando, contra la salud pública por tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Con esta actuación, la Guardia Civil da por completamente desarticulada la organización criminal.