La Campana y La Puebla de los Infantes elevan a cuatro los pueblos de Sevilla en alerta por virus del Nilo

La vigilancia integral del virus del Nilo Occidental (VNO) en Andalucía confirma la circulación activa del virus en mosquitos capturados en los municipios sevillanos de La Campana y La Puebla de los Infantes, que se suman así a Guillena y Gerena, elevando a cuatro el número de localidades de Sevilla en nivel de riesgo alto. Estas detecciones forman parte del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025, coordinado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Los mosquitos infectados fueron encontrados en trampas situadas a más de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos, una señal clara de la circulación del virus en el entorno natural. Junto a estos municipios sevillanos, también se mantiene en riesgo alto Barbate, en Cádiz, mientras que en el resto de la comunidad autónoma continúan en alerta localidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado, por ahora, nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo occidental en humanos, tras analizar en laboratorio a 319 personas, todas con resultado negativo. Tampoco se han registrado nuevos contagios en equinos ni en aves durante la última semana.

El seguimiento entomológico, que integra datos de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y diversos servicios provinciales, mantiene la vigilancia activa con 198 trampas distribuidas por toda Andalucía. Se observa una abundancia significativa de mosquitos en zonas de La Puebla del Río (Sevilla) y Estepona (Málaga), con niveles elevados en el Brazo del Este de La Puebla del Río y presencia moderada en Palomares del Río, Guillena, La Puebla del Río (núcleo urbano), Isla Mayor y Los Palacios y Villafranca (Cerro de las Cigüeñas), así como en puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

Recomendaciones para prevenir la proliferación

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de extremar las precauciones para evitar las picaduras de mosquitos, especialmente durante el amanecer y el atardecer, momentos de máxima actividad de estos insectos. Se recomienda el uso de repelentes tópicos autorizados, ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo y evitar perfumes o jabones aromáticos que atraen a los mosquitos.

Además, se aconseja adoptar medidas en el hogar, como la instalación de mosquiteras, uso de insecticidas y la reducción de luces innecesarias por la noche. También es fundamental evitar la acumulación de agua estancada, limpiando adecuadamente piscinas, albercas y espacios exteriores donde el mosquito puede reproducirse, y prepararlas para la temporada de invernada.

En explotaciones ganaderas, la renovación frecuente de bebederos y la eliminación de charcos o fugas son esenciales para minimizar riesgos.

El Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores para la fiebre del Nilo Occidental se actualizó en febrero de 2025, estableciendo tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Actualmente, todos los municipios andaluces están incluidos en algún nivel, con 43 localidades sevillanas en situación de riesgo, cuatro de ellas en nivel alto.

La Ley de Salud Pública de Andalucía asigna a la Junta la evaluación y comunicación del riesgo, mientras que la ejecución de tratamientos corresponde a ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Desde marzo, más de 400 inspectores de Salud Pública han realizado más de 2.300 verificaciones en 773 municipios, asegurando la implementación de planes de control y vigilancia. Además, los Equipos de Proyectos Locales de Fiebre del Nilo Occidental han impartido más de 1.300 formaciones, llegando a más de 52.000 personas, con actividades dirigidas a escuelas, comunidades y profesionales sanitarios y no sanitarios.