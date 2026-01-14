Claudia Caño, premio 'Nuestra América2025'

El historiador, novelista y guionista argentino Eduardo Sacheri, figura de amplia proyección nacional e internacional pero todavía escasamente abordado por la crítica académica, es el protagonista de la monografía titulada Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri, con la que la profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura de la Universidad de Extremadura, Claudia Caño, ha obtenido el Premio ‘Nuestra América 2025’, que convoca la Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía’, en colaboración con la Editorial de la Universidad de Sevilla y la Editorial del CSIC.

El accésit ha sido para la licenciada y magíster en Historia e investigadora, Josefina Domeyko, por la obra titulada El autor y el procurador. Viaje y escritura en el jesuita criollo Alonso de Ovalle (Santiago – Roma, siglo XVII), una lectura innovadora sobre la figura del jesuita criollo Alonso de Ovalle, personaje clave del siglo XVII, tradicionalmente conocido en Chile como escritor, cronista y primer historiador del país.

‘Nuestra América’ se centra en temas de historia, literatura o arte relacionados con aquellos países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento con España y especialmente con Andalucía, a fin de mantener la vocación americanista de Sevilla y propiciar la investigación sobre América. En su edición 2025, la Diputación ha incrementado la cuantía económica tanto del premio como del accésit, que sumarán 4.500 euros y 2.000 euros respectivamente.

Tres ejes temáticos para vertebrar todo un universo creativo

Claudia Caño es profesora sustituta en la Universidad de Extremadura, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Facultad de Formación del Profesorado y tiene el Doctorado en Estudios Filológicos de la Universidad de Sevilla (2024), por la tesis que da origen al trabajo con el que ha obtenido el Premio ‘Nuestra América’: ‘Cómo narrar un país desde lo cotidiano: Fútbol, Historia y Cine en la narrativa de Eduardo Sacheri’, una obra que se inscribe plenamente en el marco de los estudios sobre literatura latinoamericana y, en particular, en el diálogo entre Literatura e Historia.

La autora dirige su atención a la producción de Eduardo Sacheri, con el propósito de subsanar el vacío de crítica sobre su obra, y propone un recorrido riguroso y sugerente por su narrativa y por su participación en el ámbito cinematográfico, articulado en torno a tres ejes temáticos que vertebran todo su universo creativo: Historia, Fútbol y Cine.

A lo largo del estudio, Caño demuestra un sólido conocimiento de la literatura argentina, de las generaciones que preceden a la llamada “Nueva narrativa argentina” y de los vínculos entre Historia y Literatura, fundamentos que aplica con solvencia al examen de cinco novelas representativas. La última sección se detiene en la ‘pasión futbolera’, elemento transversal en la obra de Sacheri y una de sus señas de identidad más perdurables.

En conjunto, se trata de una contribución especialmente valiosa a los estudios contemporáneos, que ilumina la trayectoria de un escritor cada vez más reconocido en antologías y panoramas recientes, pero aún necesitado de una atención crítica sistemática. Una investigación necesaria y oportuna sobre una de las voces más singulares de la narrativa argentina actual.

El autor y el procurador. Viaje y escritura en el jesuita criollo Alonso de Ovalle (Santiago – Roma, siglo XVII), aborda la experiencia vital e intelectual de esta personalidad, a partir de La Histórica Relación del Reino de Chile, Árboles de las descendencias, sus memoriales y su correspondencia, con el propósito de describir y explicar el oficio de procurador, ejercido por Ovalle en Roma, y su papel en la producción y circulación de saberes entre América y Europa.

La originalidad del trabajo reside en situar al autor como un mediador transnacional, capaz de articular su conocimiento local y su identidad criolla con las dinámicas intelectuales del Viejo Mundo. Desde este enfoque, se ilumina el juego de inclusión y exclusión al que fueron sometidos los criollos americanos dentro de las instituciones coloniales —en este caso, la Compañía de Jesús—, y se muestra a un Ovalle que experimenta la marginalidad y busca revertirla mediante la escritura y la representación política del Reino de Chile.

El análisis combina con solvencia múltiples marcos teóricos y contextuales: la tradición literaria, que permite entender a Ovalle como escritor; la historiográfica, que lo reconoce como historiador; la cultura escrita jesuítica; la historia de la construcción de saberes y la noción de “gestos y lugares” propuesta por Michel de Certeau. En este entramado, los “gestos de una escritura” emergen como la aportación más significativa del estudio, pues permiten comprender cómo Ovalle construye autoridad, identidad y legitimidad desde la distancia.

La investigación se apoya en un manejo riguroso de fuentes primarias —incluidos documentos del Archivo de la Compañía de Jesús en Roma— y presenta una valoración crítica sólida de los materiales utilizados. La bibliografía, amplia y actualizada, refuerza la consistencia del trabajo. Se trata, en definitiva, de un estudio de notable calidad académica, articulado con inteligencia y sensibilidad historiográfica, que aporta una mirada abarcadora y original al conocimiento de la historia colonial hispanoamericana.

Josefina Domeyko es licenciada y Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. (2023), donde ha enfocado sus estudios en la circulación de ideas y saberes en la Compañía de Jesús durante el siglo XVII, entre Chile y Europa, a partir de la figura del jesuita criollo Alonso de Ovalle.

Ha colaborado en varios proyectos de investigación en Chile y durante este año trabajado como investigadora licenciada en el departamento de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, en un proyecto de investigación de la Doctora Ana Díaz Serrano, titulado ‘El gobierno de los márgenes de la Monarquía Hispánica. Comunidades indígenas en las costas del Pacífico: Chile, siglos XVI-XVIII’.

Cuenta, además, con el Premio Arnold Bauer mejor tesis de Magíster, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024.