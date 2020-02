La clave del cambio social y cultural para el emprendimiento está en la educación

Los expertos lo tienen claro: para impulsar el emprendimiento en Sevilla y “mejorar el contexto” en el que se produce hay que incidir en la educación. Sobre todo, en Primaria y Secundaria, donde arranca el “cambio socio-cultural”, y en la superior.

En todos los niveles la provincia está “en una situación bastante desfavorable en comparación con España y la UE”. Asimismo, hay que dar pasos importantes en el apoyo financiero a los emprendedores, que en Sevilla dependen demasiado de familia y amigos.

Son otras de las conclusiones destacadas del Global Enterpreneurship Monitor (GEM) o Informe Global sobre Emprendimiento, que incide en que el conjunto de Sevilla destaca en la percepción de oportunidades para iniciar negocios: un 36,7% de los encuestados cree que las hay en los próximos tres meses, frente al 32,2% y el 29,1% andaluz y nacional, respectivamente. Pero hay condiciones que no ayudan a dar el paso.

De forma global, la provincia sí aprueba en infraestructura –con una red de carreteras y acceso a servicios básicos aceptables en la mayoría de los territorios...–; programas específicos de apoyo al emprendimiento y en la confianza de la sociedad hacia las empresas.

Pero suspende en otros y la peor nota es para la citada educación en la etapa escolar, no sólo porque en ella no se hable de emprendimiento, sino porque no se fomentan competencias que la favorecen, como la creatividad, la iniciativa y la autosuficiencia.

La mayoría de los expertos instan además a que se incluyan asignaturas específicas en los estudios universitarios y se impulse la creación de startups por parte de los egresados con perfiles técnicos. Igualmente, se cree necesario poner en marcha programas de formación y mentorización para universitarios y estudiantes de FP, con objeto de que desarrollen competencias, valores y actitudes necesarias para emprender.

Falta apoyo financiero

Sevilla suspende igualmente en el apoyo financiero a los emprendedores. De hecho, el único aspecto en el que destaca en las encuestas hechas a ciudadanos y expertos, es en lo que se denominan inversores informales (familia, amigos, compañeros, además de particulares que no llegan a participar en el capital de la empresa), fuentes que sólo sirven para arrancar, pero no para ir más allá.

Se necesita más información sobre las opciones de financiación, junto a un “compromiso inequívoco de la banca” en este ámbito y el desarrollo de otros instrumentos de financiación (como business angel, capital riesgo y semilla). También, el “establecimiento de métricas que permitan conocer el rendimiento de la inversión pública en las distintas fases del proceso de emprendimiento.

Más acompañamiento, con el referente de los 'seniors'

Otro de los factores clave en este sentido es la infraestructura comercial y profesional, en el que Sevilla tampoco aprueba, aunque le falta poco. Los expertos señalan que hace falta más “coordinación entre los agentes que forman parte del ecosistema emprendedor”, así como crear una red de mentores y asesores, con experiencia –se apunta incluso a que se podría aprovechar la disponibilidad de colaborar de muchos seniors– para que acompañasen a los nuevos emprendedores, sobre todo en los primeros años de vida. En cuanto a las políticas gubernamentales, lo peor valorado son los problemas de las empresas que empiezan para contratar con las administraciones. Asimismo, se percibe que impuestos y tasas suponen una barrera.

Mejor valoración existe para los programas gubernamentales específicos para emprender, sobre todo por la aportación de parques científicos e incubadoras de empresas, entre ellos, la red de CADE (Centros Andaluces de Emprendimiento). También reciben un aprobado la “competencia y eficacia” de los profesionales que trabajan en las agencias de apoyo al emprendimiento, aunque para los expertos es “preocupante” que se planteen dudas acerca de la efectividad de los programas.

En lo que respecta I+D, las conclusiones señalan que, pese al potencial de la provincia, hay debilidades como el que las empresas jóvenes o con potencial de crecimiento no pueden asumir el coste de las nuevas tecnologías y falten ayudas y subvenciones para ello. Además, se resalta “cierta ineficiencia” en la transferencia de conocimiento de universidades y centros de investigación públicos con las empresas nuevas y escaso apoyo a los ingenieros y científicos para que creen sus propias empresas.