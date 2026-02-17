Zinedine Zidane visita un conocido restaurante de Dos Hermanas

El mito del fútbol mundial y exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha sido visto recientemente en la provincia de Sevilla, concretamente en la localidad de Dos Hermanas. El exfutbolista francés eligó el restaurante Los Baltazares, ubicado en la Avenida Cristóbal Colón, para disfrutar de una velada gastronómica, convirtiéndose en el comensal más ilustre de la jornada.

El espacio elegido por Zidane para su estancia en Dos Hermanas tiene 35 años de trayectoria. Los Baltazares destaca por ofrecer un concepto innovador dentro de la oferta gastronómica del área metropolitana de Sevilla. El local, que actualmente combina una propuesta de cocina mediterránea creativa con coctelería de autor y un ambiente amenizado con actuaciones en vivo, se ha consolidado como un referente para un público diverso que busca una experiencia más allá de lo meramente culinario, atrayendo tanto a residentes habituales como a visitantes de excepción como elastro francés.

Tres hijos en equipos andaluces

El motivo de su desplazamiento a tierras andaluzas podría tener un trasfondo familiar. La presencia de sus hijos en equipos de la comunidad autónoma explica la visita del que fuera galáctico del Real Madrid. Su hijo menor, Elyaz Zidane, de 20 años, milita en el Betis Deportivo, filial del Real Betis Balompié.

En paralelo, Luca Zidane, de 27 años, ejerce como guardameta en el Granada Club de Fútbol. Por otra parte, Theo Zidane, de 23 años, actúa como centrocampista en el Córdoba Club de Fútbol. De este modo, la herencia futbolística del campeón del mundo de 1998 se mantiene vigente en diversos clubes de la geografía andaluza, demostrando que la calidad y el talento parecen ir de la mano del linaje familiar.