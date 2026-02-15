Detenido un hombre en Pilas por grabar desnudas a sus vecinas con una cámara oculta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que instaló una cámara oculta en la habitación de una vivienda en Pilas. Su intención era obtener imágenes de dos de las mujeres que vivían en la casa mientras se cambiaban de ropa. Se le atribuye un delito contra la intimidad, según ha informado este domingo el instituto armado en una nota de prensa.

Estos hechos comenzaron en el mes de abril de 2024 y se prolongaron durante cuatro meses. El detenido era una persona allegada a los moradores de la casa y se encargaba del cuidado de uno de ellos. Una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia. Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que las mujeres habían sido grabadas hasta en cinco ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa.

Tras el registro de la habitación del supuesto autor, la Guardia Civil se ha incautado de numeroso material telefónico e informático que aún sigue en estudio. Por ello, la investigación continúa abierta en el puesto de Pilas. No se descarta que haya más víctimas una vez que se haya analizado la totalidad de los dispositivos intervenidos.

El juzgado de guardia de Sanlúcar la Mayor en Sevilla ha dictaminado una medida cautelar de alejamiento del supuesto autor de las grabaciones hacia las víctimas, en el marco de diligencias instruidas por el supuesto delito contra la intimidad.