Dos detenidos por robar gasoil y dañar maquinaria en Los Palacios

La Guardia Civil ha arrestado en Los Palacios y Villafranca a dos personas acusadas de sustraer gasoil y provocar daños en maquinaria de construcción empleada en las obras de modernización de regadío.

Las pesquisas arrancaron después de que varias empresas denunciaran una serie de robos en máquinas de gran tamaño, imprescindibles para los trabajos agrícolas. Según detalló el Instituto Armado en un comunicado, esta oleada comenzó en febrero y ha supuesto “importantes perjuicios económicos”, al entorpecer de manera directa el desarrollo normal de las labores.

Los delincuentes actuaban al caer la noche, cuando la maquinaria quedaba estacionada tras la jornada. Se centraban en los depósitos de gasoil y las baterías, aunque en muchas ocasiones dejaban además desperfectos que aumentaban las pérdidas para los propietarios.

Una investigación prolongada

Tras semanas de vigilancia, los agentes consiguieron poner nombre y rostro a los sospechosos. Finalmente fueron detenidos como presuntos autores de los delitos, en una operación llevada a cabo por el área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Los Palacios.

El instituto señaló que con estas detenciones se ha logrado frenar una cadena de sustracciones que estaba castigando de forma especial al sector agrícola.