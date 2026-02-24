Dimite el alcalde de Montellano por "decisión personal"

El alcalde de Montellano (Sevilla), Curro Gil (PSOE), ha presentado la dimisión oficial del cargo, que ostentaba desde las municipales del año 2015. Anteriormente había estado al frente de la Alcaldía de 2008 a 2011, cuando la perdió tras un pacto entre PP e Izquierda Unida. La dimisión fue presentada ayer lunes 23 de febrero y es "una decisión personal" de la que el regidor había advertido desde el momento de su toma de posesión. "Tenía claro que no iba a terminar el mandato y que daría paso a savia nueva, que después de ver a mi equipo, ha sido la teniente de alcalde, Rocío Figueroa", afirmó. Hasta ahora, la próxima alcaldesa, será delegada de Promoción Económica, Tradiciones, Turismo y Seguridad.

Una decisión que recordó hace dos semanas cuando, junto al presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos, inauguró el teatro municipal José María Pérez Orozco.

Está previsto que la nueva alcaldesa tome posesión en un pleno extraordinario convocado para el jueves 26 de febrero. "En estos dos años ha pasado tiempo y he ido dando espacio a mi equipo para que vayan trabajando, por eso estoy convencido que Rocío será una gran alcaldesa que en este año y algo que quedan para las próximas municipales tendrá tiempo suficiente para asentarse", afirmó.

En la localidad, de 7.000 habitantes, gobierna el PSOE con cinco de sus 13 concejales, mediante una acuerdo de gobierno con la agrupación independiente Vecinos por Montellano. Curro Gil, que seguirá como asesor territorial de la Diputación de Sevilla, era alcalde de Montellano desde 2015, cuando obtuvo el 60,22 % de los votos.

La nueva alcaldesa tiene una trayectoria empresarial relacionada con el turismo activo y ha sido presidenta de la asociación hípica de Montellano. Además está muy relacionada con el deporte en la naturaleza y participa en carreras de ultra trail como la Bandolero.