Ocho nuevos equipos de excarcelación para los bomberos de la provincia de Sevilla

El Centro Operativo de Operaciones del Consorcio Provincial de Bomberos ha sido el punto de reparto de los nuevos equipos de excarcelación que tendrán ocho parques de bomberos de la provincia y los equipos complementarios para este tipo de operaciones que se destinan a otros ocho parques provinciales. En el acto estuvieron los alcaldes, alcaldesas y concejales del ramo de los diferentes municipios a cuyos destacamentos irán las herramientas.

Los equipos, "los Ferrari de la excarcelación", como los denominó el diputado provincial Gonzalo Domínguez, son de última generación. Para su compra la Diputación Provincial ha invertido 1.207.580 euros, están dentro del Plan Director, aprobado en 2025 y que tiene una inversión global de 14,8 millones. Como ha recordado el presidente, se trata de unas cantidades “muy importantes, que consolidan al Consorcio como uno de los proyectos más importantes que la Diputación ha tenido en esta legislatura y que va a tener de cara al futuro”.

"En los próximos meses vamos a ir dando muchas más inversiones. El presupuesto de este año es de un 27% más que el anterior para realizar inversiones de equipos y material para para salvar vidas en la provincia de Sevilla. El objetivo es tener uno de los mejores consorcios", afirmó el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández ha recordado durante su intervención “Los bomberos sois la certeza cuando todo se tambalea y nuestro compromiso es firme: queremos que contéis con más y mejores medios para actuar con mayor seguridad y eficacia”, ha destacado el presidente durante el acto de entrega.

Mejoras para el Consorcio Provincial de Bomberos

Entre los proyectos del Consorcio están el nuevo Parque de Carmona; la reforma integral del Parque de Sanlúcar la Mayor -del que ya se están analizando ofertas para una reforma integral de casi dos millones-; la próxima apertura del parque de Morón; la licitación de Estepa o el expediente para la construcción del nuevo parque de Utrera, tras un cambio de solar por parte del Ayuntamiento. A ello se suman las ayudas por 1,4 millones para obras complementarias y reposición de mobiliario en otros parques; y la adquisición de cinco vehículos en altura, con una inversión de casi 5 millones en 2025. También están a punto de entregarse diez furgonetas, con un coste cercano al medio millón.

La idea es incorporar 300 bomberos al Consorcio lo más pronto posible. En estos momentos se están elaborando las bases para la cobertura de plazas de la Oferta de Empleo Público del Consorcio para 2025. "En muy poco tiempo hemos avanzado mucho, debido a un compromiso absolutamente irrenunciable de la Diputación y de los alcaldes y alcaldesas que forman parte de este Consorcio", añadió Fernández.

Los ocho parques que recibirán de forma inminente los nuevos equipos de excarcelación son Cantillana, Carmona, Santiponce, Lora del Río, Morón de la Frontera, El Ronquillo, Osuna y Marchena.

Mejor maniobrabilidad

Se trata de herramientas electro-hidráulicas que no requieren conexión a una unidad hidráulica externa, lo que facilita enormemente el trabajo en términos de maniobrabilidad y rapidez en la intervención. Estos equipos se suman a otros ocho adquiridos en el año 2023, con lo que el Consorcio duplica la dotación con la que contaba hasta el momento y refuerza la capacidad operativa del sistema de bomberos de la provincia para intervenciones de salvamento en accidentes de tráfico y en rescates de distinta naturaleza, en los que es necesario el acceso a dependencias en entornos urbanos e industriales.

Los 16 conjuntos de complementos específicos de excarcelación que también se han adquirido serán distribuidos entre los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Lebrija, Écija, Los Palacios y Villafranca, Utrera, La Rinconada y Estepa.

Estos conjuntos incluyen los siguientes elementos: cizalla, separador, cilindro RAM, minicizalla electro-hidráulica, herramienta para la entrada forzada, set de puntales de estabilización de vehículos, mantas de protección, protectores de airbag, escudos protectores, bloques escalonados y cuñas autorregulables, kit de gestión de vidrios y kit de gestión de iluminación nocturna, juego de tablas de rescate, conector para red eléctrica, corta cristales, dispositivo de seguridad ratchet, pantallas de privacidad y plataforma de rescate válida para vehículos pesados.

"No partimos de cero, evidentemente, pero es verdad que construir un Consorcio provincial en Sevilla era y es especialmente difícil. Teníamos un sistema de prevención y extinción de incendios muy heterogéneo, con un modelo absolutamente diferente en cada uno de los territorios y había que convencer a mucha gente de que este debía ser el camino", explicó Fernández.

Actualmente el Consorcio da servicio a 104 municipios, prácticamente a los que el consorcio le presta servicio. Quedan fuera Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, que tienen un servicio propio, y la capital. "Nuestro consorcio actual tiene bomberos provenientes del Parque Central de Sanlúcar, de la Mancomunidad del Aljarafe, otros que tenían su propio sistema interno y que se han ido sumando, nuevos bomberos incorporados con las ofertas de empleo público y hemos abordado el sistema de voluntarios. Quedan cosas por hacer. Próximamente inauguremos nuevos parques como el de Carmona, ya en funcionamiento, pero todavía con algunas cuestiones pendientes que resolveremos en los próximos meses para su inauguración definitiva. El parque de Morón que con los últimos ajustes, lógico y normal también el desarrollo de una obra, lo pondremos en marcha. A esto se suma un parque nuevo en el municipio de Estepa, el proyecto de otro en Utrera, donde estamos negociando con el ayuntamiento la parcela donde vamos a ubicarlo", enumeró el presidente de la Diputación.

A esto se suma la remodelación absolutamente integral del Parque Central de Sanlúcar la Mayor. Actualmente se está analizando las cuatro ofertas presentadas en unos trabajos en los que la Diputación va a invertir casi dos millones de euros. "Queremos construir una herramienta, un instrumento que dé confianza a los ciudadanos, que sepan que cuando ocurre algo, haya una respuesta inmediata, por eso estamos dotando a nuestros equipos de bomberos de las mejores técnicas, de los mejores equipos. Esto salva vidas", afirmó Javier Fernández. A estos equipos se suman cinco escalas más la remodelación de algunas que ya están en los parques.

Desde 2022 el Consorcio coordina el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, que abarca 104 municipios, con una población de 1.115.600 habitantes, una superficie de 13.734 kilómetros cuadrados y una red de 3.786 kilómetros de carreteras. Tras completar una primera fase del proceso de integración de estructuras y personal procedente de distintas administraciones locales, en 2025 se aprobó el Plan Director, concebido como la hoja de ruta para avanzar ahora hacia una mayor cohesión y calidad del sistema y garantizar una respuesta eficaz ante las emergencias.