Entregados los XV premios ASCIL a la investigación local en la provincia de Sevilla

La Casa de la Provincia acogió la entrega de los XV Premios ASCIL a la Investigación Local en la Provincia de Sevilla. Con estos galardones, la Asociación Provincial de Sevilla de Cronistas e Investigadores Locales reconoce y agradece públicamente a personas, asociaciones, entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, el trabajo y el esfuerzo realizado a favor del estudio, la protección y la difusión de la historia y el patrimonio local, facilitando el conocimiento de la historia más cercana, no solo a los historiadores e investigadores especializados, sino también al público en general.

Durante esta ceremonia se presentaron también los actos y actividades incluidas en las XXI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de Sevilla, que tendrán lugar en Tocina en 2026, en esta ocasión dedicadas al Patrimonio Industrial en la provincia de Sevilla.

En la presente edición, el XV Prenio ASCIL a la Investigación Local en la Provincia de Sevilla, se le ha entregado a Jesús Miguel Palomero Páramo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, en reconocimiento a su extensa, brillante y fructífera trayectoria científica, académica y profesional, con la que contribuye a un mejor conocimiento del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Sevilla.

El XV Premio ASCIL a la Mejor Obra de Investigación Local sobre la Provincia de Sevilla publicada en el año 2025 se ha otorgado a la monografía Fuentes en sus calles. Una aproximación al nomenclátor histórico del callejero fontaniego, de la que es autor y editor Francis J. González Fernández, miembro de ASCIL y Cronista Oficial de Fuentes de Andalucía. Con su concesión, se reconoce el exhaustivo e importante trabajo de investigación histórica llevado a cabo por el autor, su rigor científico y la calidad de su cuidada publicación, con la que profundiza en el conocimiento de la riqueza histórica y patrimonial de la villa de Fuentes de Andalucía.

El XV Premio ASCIL al Fomento de la Investigación y Defensa del Patrimonio Local en la Provincia de Sevilla, se concede en esta ocasión compartido, entre la Fundación Endesa y el Ayuntamiento de Pilas. En el caso de la Fundación Endesa, ASCIL quiere reconocer su extraordinaria labor e inversión para la protección, conservación y difusión del rico patrimonio histórico y cultural de la provincia de Sevilla, mediante cuidadosas iluminaciones artísticas que realzan la contemplación y belleza de los templos, monumentos y conjuntos históricos de los municipios sevillanos. Por otro lado, con la concesión de esta distinción al Ayuntamiento de Pilas, la Junta Rectora de ASCIL también reconoce el importante esfuerzo y extraordinario trabajo desarrollado por su Corporación Municipal, durante más de veinte años ininterrumpidos, para la celebración de sus anuales Jornadas de Historia y la publicación de las correspondientes actas, contribuyendo así a un mejor conocimiento del patrimonio cultural y devenir histórico del municipio de Pilas y de su comarca.

El V Premio ASCIL a la Divulgación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla en los Medios de Comunicación, galardona esta edición a Carmen González García, periodista, directora y redactora de AiónSur y redactora del periódico digital El Pespunte. Con esta distinción, se reconoce la importancia de su trabajo periodístico y de comunicación, tanto escrito como audiovisual, sobre los problemas diarios y cotidianos, la historia y el patrimonio artístico, cultural e inmaterial de los pueblos sevillanos, que la convierten en una verdadera reportera y cronista de la vida local. Un premio recibido en anteriores ediciones por los periodistas Antonio García Barbeito, Francisco Correal, Pedro Preciado, Juan Parejo Tobaja, José Joaquín Trenado y Trinidad Perdiguero.

Además de la entrega de los premios, ASCIL ha presentado durante este evento las publicaciones de los dos Trabajos Fin de Máster que resultaron premiados por la Asociación el pasado año 2024, de los que son autores dos jóvenes y prometedores investigadores e historiadores:Rocío Molina Flores (Vida y cultura letrada de una comunidad de mujeres en la Sevilla del Renacimiento: el convento de dominicas de Madre de Dios) y Pablo Rodríguez Vargas (La Cárcel Real de Sevilla, siglos XVI-XIX:continuidad y cambio).