Estepa arranca la campaña de mantecados y polvorones con preocupación por la falta de mano de obra

El punto y final de la feria de la localidad, significa el inicio de la campaña de producción de los mantecados y polvorones de Estepa, el dulce más tradicional de Navidad. Los meses estivales han servido para el aprovisionamiento de materias primas, materias auxiliares y la puesta a punto de la maquinaria que recordemos, en su gran mayoría, es diseñada y fabricada por empresas locales, referentes a nivel nacional e internacional.

Desde el sector y, como trasladó el pasado año, José María Fernández, presidente del Consejo Regulador, al presidente de la Junta de Andalucía en su tradicional visita a esta industria, “hay preocupación por la falta de mano de obra, a pesar de las tasas de desempleo existentes”. No hay que olvidar que el mantecado y el polvorón, suponen un bastión importante para el empleo y la economía, no sólo de Estepa, si no del resto de la comarca, dando empleo directo a más de 2.000 personas, casi en su totalidad mujeres, ocupando puestos tanto de personal de fábrica, como de responsabilidad, lo que refuerza su papel dentro de la industria.

Con referencia a este asunto, el sector en este año 2024 ha incrementado las percepciones salariales de sus trabajadores y trabajadoras en un 5%, “esfuerzo que es de aplaudir a las 18 empresas amparadas que reconocen el compromiso de sus empleados”, apostilla Fernández. Todo lo anterior, unido a otras subidas, en especial al alto precio actual del chocolate, marcando récord históricos, ha hecho que el sector que, recordemos está formado por empresas de índole familiar y no por grandes multinacionales, haga de nuevo un gran esfuerzo para repercutir “lo mínimo posible al consumidor, consiguiendo que la subida de precios para esta campaña 2024 sea sólo de un 3%”

Con ello, “los Mantecados y Polvorones de Estepa siguen siendo los dulces navideños con la mejor relación calidad-precio del mercado, por lo que se prevé una buena campaña”. El Consejo Regulador del Mantecado y Polvorón de Estepa que cuenta con dos denominaciones de calidad otorgadas por la Unión Europea, está formado por 18 de las 21 empresas existentes en la localidad. En referencia a este asunto, a raíz de la publicación de la modificación del pliego de mantecados el pasado mes de agosto, el presidente del Consejo Regulador enfatiza que “la Unión Europea no ha obligado absolutamente a nada, esta modificación de orden menor del pliego de los mantecados, parte del seno del Consejo Regulador, en la que se llevaba trabajando dos años y que las 18 empresas que pertenecen a su registro, aprobaron por unanimidad”; continúa Fernández.

“Los consumidores van a poder seguir encontrando nuestros mantecados con la diversidad de tamaños que han venido haciéndolo desde hace décadas, con la salvedad de que el Consejo Regulador va a poder certificar productos de hasta un máximo de 55 gramos, que ya existían en el mercado. Además de que el mantecado para sus variedades de Casero y AOVE contemplen la posibilidad de poder llevar almendra, pudiendo ser certificados también por este organismo”.

Estepa, que sigue siendo referente del mercado nacional, se posiciona cada vez más a nivel mundial, no sólo con sus mantecados y polvorones, sino también con otros productos. En esta línea, Fernández agradece el apoyo de primera mano del Presidente de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, así como a la Diputación de Sevilla, con la que con la entrada de su nuevo presidente “volvimos a unir esfuerzos en materia promocional, tras años sin apoyo”, pero insta a las instituciones a ir “andando cada campaña, un pasito más y hacerlo juntos, en proyectos a medio y largo plazo que en muchos sentidos serán positivos para el municipio”.

Con la llegada del otoño, en Estepa aumenta sustancialmente el número de visitas, que “permiten también que el turismo sea un factor de desarrollo económico local. La Ciudad del Mantecado y Polvorón por excelencia, se convierte así en un lugar de visita imprescindible para muchos durante los próximos meses. Los mantecados y polvorones conforman un patrimonio gastronómico que fomenta numerosas visitas de turistas a la localidad para conocer su industria”. Todo ello en colaboración con el Ayuntamiento de Estepa, al que agradece “la disposición y el esfuerzo que hace cada campaña”.