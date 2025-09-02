Estepa recupera el suministro de agua las 24 horas con un nuevo pozo

Tras un año en el que Estepa ha sufrido cortes de agua durante la noche, el ayuntamiento de la localidad ha confirmado que el suministro de agua es continuo y duradero, gracias a un nuevo pozo. Los cortes de agua fueron una medida adoptada hace un año, cuando el pozo principal que abastecía a la ciudad, situado en el paraje denominado Fuente de Santiago, experimentó una bajada alarmante de nivel debido a la continua sequía que afecta a nuestro territorio y a otros municipios cercanos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Estepa puso en marcha un gabinete de crisis en el que trabajaron conjuntamente técnicos municipales, especialistas de la Diputación Provincial de Sevilla y técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). La conclusión de todos fue clara: la única solución real pasaba por localizar un segundo pozo a mayor profundidad que pudiera garantizar el abastecimiento.

El nuevo sondeo en el paraje El Cuerno

Tras meses de estudios e investigaciones, se decidió ubicar este nuevo pozo en las inmediaciones del paraje El Cuerno, muy próximo al depósito general de agua de Estepa. Las obras comenzaron en marzo de este año y, el pasado 11 de junio, se localizó agua a unos 300 metros de profundidad. Después de completar los trabajos de perforación, afianzamiento y colocación de tuberías, el nuevo pozo comenzó a bombear agua suficiente para cubrir las necesidades de la población.

Tras un periodo de una semana con suministro continuo, el Consistorio ha afirmado que se ha comprobado que el caudal responde de forma estable a la demanda diaria de la ciudad.

El nuevo pozo, en funcionamiento. / M. G.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha destacado que este logro ha sido posible gracias a la colaboración y el esfuerzo conjunto de muchas partes implicadas. Así, el Ayuntamiento de Estepa ha querido expresar su agradecimiento:

A la Diputación Provincial de Sevilla, la única administración que comprometió una ayuda económica suficiente para la construcción del pozo.

A los técnicos municipales, por su trabajo incansable.

A los técnicos de la Diputación y del IGME, por apostar desde el principio por esta solución y guiar el proceso con acierto.

A las empresas estepeñas y a toda la ciudadanía, por su paciencia y comprensión durante este año de restricciones.

No obstante, desde el Ayuntamiento han recordado que este éxito "no significa que el problema de la sequía esté resuelto. El acuífero de la sierra sigue en una situación crítica y debemos mantener un consumo responsable. El agua es un recurso limitado y entre todos debemos cuidarlo con responsabilidad".