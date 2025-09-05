La Feria de la innovación provincial amplía su área expositiva y refuerza la presencia empresarial en su traslado a Fibes

InproInnova, la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías que organiza la Diputación de Sevilla a través de INPRO, celebra este año en noviembre su edición número 12, con el lema Sevilla, provincia inteligente y con importantes novedades, cuyos objetivos son favorecer la accesibilidad y la participación de empresas y profesionales en el evento.

La ciberseguridad, los desafíos en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la automatización para mejorar los procesos en la administración local, el Internet de las Cosas (IoT) y la potencia del análisis de datos para la toma de decisiones serán, entre otros, ejes temáticos de la cita, que se traslada por primera vez a Fibes.

En concreto, InproInnova se ubicará en la zona expositiva Fibes II del Palacio de Congresos de Sevilla, donde dispondrá de 2.500 metros cuadrados de zona expositiva. De esta forma, se posibilita que las empresas participantes cuenten con mayor espacio para sus expositores y para organizar sus propias actividades en los mismos.

Además, las universidades públicas contarán con estands propios y habrá una startup zone o área para que empresas tecnológicas emergentes den a conocer sus propuestas, en una apuesta redoblada de INPRO por el networking, el trabajo en red y el fortalecimiento de las relaciones profesionales, especialmente en el ámbito de la innovación en la administración y los servicios públicos.

También para facilitar la participación de los profesionales, INPRO ha concentrado el programa en una sola jornada, el 19 de noviembre, que se desarrollará entre las 9:30 y las 19:30.

El contenido de las ponencias se está cerrando. Pero, tras la buena acogida que tuvo en 2024 el I Foro TIC de Diputaciones, la propuesta volverá este año con el Foro TIC de Diputaciones Andaluzas. El plazo para la inscripción de empresas interesadas en participar se abrirá próximamente en www.inproinnova.es

Doce años de recorrido

Tras estos doce años de recorrido, InproInnova se ha consolidado para responsables públicos, empresas y especialistas del sector tecnológico como un evento de referencia sobre los procesos de digitalización en las administraciones locales, así como para la difusión de tendencias y la reflexión sobre los desafíos que implica la tecnología, sin perder de vista el interés general del ciudadano y la cohesión territorial, como objetivos de la Diputación de Sevilla.

La Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías también es una cita clave para divulgar las potencialidades de las ciudades y los territorios inteligentes.

La edición del año pasado contó con la participación de una treintena de empresas y con más de medio centenar de ponentes, entre representantes públicos, funcionarios, consultores de referencia en el ámbito tecnológico, expertos en sistemas informáticos y responsables de la transformación digital en administraciones públicas de todo el país.