Funcionarios de la cárcel de Morón salvan la vida a un preso

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha informado este viernes de los hechos ocurridos ayer en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, Sevilla-II, donde funcionarios de este centro penitenciario han salvado la vida a un recluso. Los hechos tuvieron lugar en el módulo de Aislamiento, sobre las tres de la tarde se recibe el aviso de que el interno árabe A. A, clasificado en primer grado -interno que muestra una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes, por peleas con otros internos o personal penitenciario-, estaba intentando ahorcarse en su celda.

Inmediatamente varios funcionarios de aislamiento junto al Jefe de Servicios, debidamente equipados porque en muchas ocasiones los internos utilizan estas situaciones para agredir a los funcionarios de servicio, acuden a la celda de A.A, donde lo encuentran al borde de la muerte, lo descuelgan y urgentemente lo trasladan al departamento de Enfermería, para su posterior observación por los servicios médicos. Afortunadamente, el interno es reanimado.

"Gracias a la gran profesionalidad de los funcionarios de prisiones de servicio no llegó a ser una tragedia", ha añadido el sindicato. Desde APFP, han subrayado que, "a pesar del estereotipo cinematográfico y de la nula defensa de los trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaría General de II.PP., que nada tiene que ver con la realidad, los funcionarios/as de prisiones se desviven por hacer bien su trabajo, poniendo en peligro su integridad física y su vida, para salvaguardar la integridad física y la vida de los internos/as".

APFP reclama al Ministerio del Interior un Estatuto Propio para los funcionarios de prisiones como marco normativo para nuestra Institución; el reconocimiento de agente de la autoridad y profesión de riesgo; adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de pistolas táser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales de los centros penitenciarios para "minorar las agresiones que padecen los trabajadores penitenciarios, así como una actualización retributiva con la equiparación salarial con nuestros compañeros/as de Cataluña y País Vasco".