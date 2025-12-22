La Gran Vega de Sevilla moderniza su movilidad con más 100 cámaras y sensores en los 12 municipios de la comarca

Los 12 municipios de la comarca de la Gran Vega de Sevilla mejoran su movilidad con más de 100 dispositivos inteligentes que consisten en sensores y cámaras. El proyecto Smart Movilidad Gran Vega da un paso decisivo con la finalización, antes de Navidad, de la fase de instalación de dispositivos inteligentes en los 12 municipios de la zona: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Guillena, La Algaba, Lora del Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río.

Entre estos dispositivos figuran sensores de calidad del aire, cámaras de control de tráfico y estaciones gratuitas de carga de patinetes eléctricos.

El presidente de la Asociación Comarcal Gran Vega, Juan Carlos Expósito, ha destacado el trabajo realizado durante esta etapa, señalando que “el esfuerzo de estos meses nos va a permitir ofrecer datos clave para impulsar nuevos modelos de negocio en el sector privado y servicios de movilidad en el sector público”.

“Smart Movilidad Gran Vega no solo mejora los servicios públicos, también puede impulsar el desarrollo económico y la llegada de proyectos innovadores a nuestra comarca”, ha puntualizado Expósito.

Próxima fase: la capacitación de los ayuntamientos

Con la instalación de sensores y cámaras prácticamente completada, el proyecto entra ahora en una nueva etapa fundamental: la capacitación del personal técnico de los ayuntamientos. Serán los técnicos designados por cada ayuntamiento los encargados de manejar, analizar y aprovechar toda la información que generen los dispositivos instalados. Para ello, contarán con la plataforma digital in4city, desarrollada por Innovasur, la empresa tecnológica nacida en Andalucía. Gracias a esta capacitación, los municipios de la Gran Vega de Sevilla podrán tomar decisiones más informadas sobre movilidad, planificación urbana y servicios públicos.

Al respecto, Expósito ha subrayado la importancia de la capacitación técnica para garantizar que los ayuntamientos saquen el máximo provecho al proyecto: “la nueva fase de capacitación del personal técnico nos va a permitir entender y actuar sobre los flujos de movilidad de nuestros municipios y poner toda la información disponible también al servicio de la ciudadanía”.

La culminación de la fase de instalación y el inicio de la capacitación consolidan a Smart Movilidad Gran Vega como un proyecto de transformación territorial y uno de los más avanzados en el desarrollo de ciudades inteligentes de Andalucía.

Movilidad inteligente con sello andaluz

Smart Movilidad Gran Vega forma parte de la Orden CITI, un programa de la Junta de Andalucía que impulsa 21 proyectos en municipios de menos de 20.000 habitantes. Su meta es acercar la transformación digital a todo el territorio, especialmente allí donde las nuevas tecnologías tienen un mayor potencial de impacto.

Este programa de financiación cuenta con una dotación global de 9,25 millones de euros, con los que se desarrollarán un total de 21 iniciativas que beneficiarán a 1,3 millones de habitantes dentro de Andalucía. El proyecto Smart Movilidad Gran Vega se posiciona como un proyecto pionero, ejemplo de cómo los datos, la tecnología y la colaboración institucional pueden unirse para hacer que nuestras ciudades sean más sostenibles e inteligentes.

Sobre Gran Vega de Sevilla

Gran Vega es una asociación comarcal sin ánimo de lucro, participada por agentes públicos (ayuntamientos, otras entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de empresarios, etc.) y privados (empresas, particulares y pymes, etc.) de la Vega de Sevilla.

Entre sus objetivos se encuentra el desarrollo rural de la Comarca y la mejora de la calidad de vida de sus residentes. Por ello, se encuentra abierta a cualquier tipo de proyecto o iniciativa que pueda surgir dentro de su territorio.

Gestionando fondos europeos y autonómicos, Gran Vega actúa como un gestor socioeconómico que toma decisiones desde y para el territorio, haciendo posible que lo que se lleve a cabo responda a necesidades específicas de nuestra comarca e incida en la diversificación económica, la creación de empleo y, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida en los pueblos.